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Juntos há 17 anos

Marcos Mion diz que famosos aconselharam Suzana Gullo a não se casar com ele

O apresentador do Caldeirão disse que a mulher cortou a convivência com essas pessoas e se entregou ao amor que sentiam. "Algo maior do que nós mesmos", escreveu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 18:34

Marcos Mion e a esposa
Marcos Mion e a esposa Crédito: Instagram @marcosmion
Marcos Mion, 42, agradeceu a esposa, Suzana Gullo, por ter acreditado nele há 17 anos, quando o casal se conheceu e o apresentador estava sem emprego, em um período de saída da Band e retorno para a MTV. Em longo texto publicado no Instagram na noite deste domingo (30), Mion afirmou que pessoas que eram próximas de sua atual mulher, inclusive algumas famosas, questionaram a decisão dela de se casar com ele.
"A @suzanagullo ouviu [...] coisas como: 'O que você vai fazer da sua vida?'; 'como vai se casar com esse cara?'; 'não faça isso! Esse cara já era e ele não chega aos pés dos homens que querem você'", escreveu.
O apresentador do Caldeirão (Globo) disse que a mulher cortou a convivência com essas pessoas e se entregou ao amor que sentiam. "Algo maior do que nós mesmos". Ela ficou grávida de Romeo em três meses de namoro -uma uma gestação planejada-, e eles se casaram pouco depois.
Mion agradeceu o pai e o sogro por pagarem o parto do primogênito, já que na época ele não tinha dinheiro para arcar com esse custo. O artista afirmou ainda que resolveu falar sobre o assunto, porque uma dessas pessoas que aconselharam Suzana a não se casar com ele, procurou ela recentemente para pedir que o casal fosse a um evento.
Na ocasião, essa pessoa elogiou Mion como "homem, pai e por todo sucesso profissional dele". "Até que a Suzana o interrompeu e mandou: 'Mas não era você que disse que eu ia jogar minha vida fora com o Marcos? Nunca esqueci tudo o que você falou. E agora você precisa que ele vá ao seu evento? Não vamos'", contou o apresentador.
Mion concluiu dando um conselho para os seus seguidores não se deixarem levar pelos julgamentos de terceiros. "E se agarre com quem te enxerga de verdade, que consegue ver seu potencial e acredita em você mesmo quando alguns dizem que você já era. Valorize eternamente essa pessoa", afirmou.

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