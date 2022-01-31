Marcos Mion diz que famosos aconselharam Suzana Gullo a não se casar com ele

Marcos Mion e a esposa Crédito: Instagram @marcosmion

Marcos Mion, 42, agradeceu a esposa, Suzana Gullo, por ter acreditado nele há 17 anos, quando o casal se conheceu e o apresentador estava sem emprego, em um período de saída da Band e retorno para a MTV. Em longo texto publicado no Instagram na noite deste domingo (30), Mion afirmou que pessoas que eram próximas de sua atual mulher, inclusive algumas famosas, questionaram a decisão dela de se casar com ele.

"A @suzanagullo ouviu [...] coisas como: 'O que você vai fazer da sua vida?'; 'como vai se casar com esse cara?'; 'não faça isso! Esse cara já era e ele não chega aos pés dos homens que querem você'", escreveu.

O apresentador do Caldeirão (Globo) disse que a mulher cortou a convivência com essas pessoas e se entregou ao amor que sentiam. "Algo maior do que nós mesmos". Ela ficou grávida de Romeo em três meses de namoro -uma uma gestação planejada-, e eles se casaram pouco depois.

Mion agradeceu o pai e o sogro por pagarem o parto do primogênito, já que na época ele não tinha dinheiro para arcar com esse custo. O artista afirmou ainda que resolveu falar sobre o assunto, porque uma dessas pessoas que aconselharam Suzana a não se casar com ele, procurou ela recentemente para pedir que o casal fosse a um evento.

Na ocasião, essa pessoa elogiou Mion como "homem, pai e por todo sucesso profissional dele". "Até que a Suzana o interrompeu e mandou: 'Mas não era você que disse que eu ia jogar minha vida fora com o Marcos? Nunca esqueci tudo o que você falou. E agora você precisa que ele vá ao seu evento? Não vamos'", contou o apresentador.