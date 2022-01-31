Celebridades

Rihanna está grávida de seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky

O casal foi fotografado em Nova York, nesta segunda-feira (31)
Felipe Khoury

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 13:31

Rihanna e A$AP Rocky esperam o primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagram @diggzy
Rihanna decidiu revelar ao mundo sua gravidez do rapper A$AP Rocky. O casal foi fotografado em Nova York, nesta segunda-feira (31), e rapidamente a internet foi à loucura com a novidade. Nas fotos, a cantora aparece com uma jaqueta rosa e com a barriga de grávida à mostra.
O ensaio fotográfico foi feito pelas lentes do fotógrafo DIGGZY, que publicou em seu Instagram uma das notícias mais especuladas dos últimos meses. Rihanna e o rapper já haviam sido alvo de vários rumores da - até então - suposta gravidez.
Em 2021, os boatos ficaram ainda mais fortes após a dona da Savage X Fenty, aparecer com uma barriginha saliente durante  a cerimônia de transição da monarquia para o governo republicano de Barbados, seu país natal. 
Não demorou muito para os fãs da cantora comemorarem nas redes sociais.

