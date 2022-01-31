"É treta e pegação", revela capixaba do "De Férias com o Ex Caribe"

O capixaba Bernardo Luna é um dos participantes do "De Férias com o Ex Caribe" Crédito: Reprodução/Instagram/@bernardorluna

O “De Férias com o Ex Caribe”, da MTV, com exibição no streaming Paramount+, já está pegando fogo. A oitava temporada do reality estreou no início de janeiro com um elenco internacional, unindo brasileiros e estrangeiros. E nesse time não poderia faltar, é claro, capixabas. Na edição deste ano, três moradores do Espírito Santo estão participando: Mariana Franco, João Haddad e Bernardo Luna.

Em entrevista a "HZ", Bernardo contou detalhes de sua experiência no reality mais quente do Brasil. Segundo o capixaba, que ainda vai "sair do mar", foram dias intensos com muita pegação, brigas e festas. Luna disse que sua entrada promete fazer o jogo mudar. Um clima perfeito para entregar um reality "no ponto".

“O que espero do programa é treta, pegação e muita diversão. Ainda não foi entregue a pegação, eles estão tentando construir uma história. Mas vocês vão ver que consegui fazer esse cenário mudar. Foi a melhor experiência da minha vida, a mais exótica (risos). Foram muitas horas sem telefone, me envolvendo com pessoas diferentes, muito surreal”, contou Bernardo.

As gravações da edição Caribe aconteceram na cidade de Cartagena, na Colômbia. Luna conta que as paisagens paradisíacas contribuíram para os dates que o programa proporcionava, tornando ainda melhor as cenas de curtição. “Um cenário que nunca se viu antes no reality. São dates surreais e que com certeza vão chamar a atenção das pessoas. Um lugar paradisíaco só para você e para o date. Isso dá uma energia totalmente diferenciada, naturalmente você fica envolvido”, ressaltou.

Em relação às cenas mais "calientes", Bernardo diz não ter se intimidado com as câmeras. O capixaba conta que conseguiu lidar com todas as situações de forma muito natural, sem se importar com o fato de que as pessoas estariam "vendo" sua intimidade.

"Todo mundo da casa se conheceu muito bem (risos). Lidar com a câmera foi o mais tranquilo, você acaba se acostumando. Eu não me inibia e, de fato, fiquei muito à vontade. Fui pra dar para ao público o que eles querem ver no 'De Férias com Ex'"

Mas nem só de pegação vive o reality show. Outro ponto forte do programa são as famosas discussões entre os participantes. Os tradicionais "barracos" sempre dão o que falar e costumam repercutir bastante nas redes sociais. Sobre as brigas, Bernardo disse que o público pode esperar muita treta - e lavação de roupa suja - logo após sua chegada.

"Me envolvi em brigas ao longo do programa, o público vai se surpreender. É só acompanhar (risos). Além disso, vocês podem esperar muita lavação de roupa suja entre os exs, é inevitável. Foi uma situação para colocar os pingos nos 'is', mas que talvez tenha fugido do controle", revelou Luna.

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