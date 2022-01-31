Adele teria cancelado shows em Las Vegas por problemas com namorado, diz site

A cantora Adele Crédito: Instagram/@adele

Depois de ter feito um vídeo, aos prantos, para informar que uma série de shows em Las Vegas teria de ser cancelado, a cantora britânica Adele, 33, disse que o motivo era a infecção de mais da metade de sua equipe pelo coronavírus. Porém, isso pode não ser verdade.

Segundo o jornal New York Daily News, cujo conteúdo também foi divulgado pelo Daily Mail, a artista estaria com muito problemas pessoais referentes a brigas e desentendimentos com o namorado, o agente esportivo Rich Paul.

Segundo a publicação, a vida pessoal dela está uma bagunça. "Há problemas no paraíso. É por isso que ela não pode se apresentar", disse uma fonte. Pessoas próximas a ela relataram que a Adele chorou durante os ensaios da turnê e toda hora interrompia para atender telefonemas de Rich.

Outra fonte disse ao site Casino.com: "O estresse provocado pelo relacionamento de Adele a fez estar em um lugar em que ela simplesmente não se sentia confiante para seguir em frente. Você não pode se concentrar se a sua cabeça não está onde deveria estar", disse.

Adele será substituída pelo músico country Keith Urban, 54, também marido de Nicole Kidman, 54, em algumas das apresentações que ela teve de desmarcar em Las Vegas.

Recentemente, Adele chorou ao publicar vídeo em que revelava que metade de sua equipe estava com Covid e que, dessa forma, não poderia seguir com a preparação de todas as apresentações.

Ao todo, ela faria 24 shows até abril no hotel e cassino Caesars Palace, em Las Vegas. Segundo a Variety, Keith vai ocupar algumas das datas anteriormente reservadas à artista britânica, como nos dias 25, 26 e 30 de março e 1 e 2 de abril. Ele já tinha apresentação marcada para 30 de maio.

Na sexta (21), aconteceria a abertura da temporada de shows de Adele no local. "Ficou impossível terminar o show [...] Estou realmente envergonhada e sinto muito por todos que terão que viajar de novo. Sinto muito, muito", afirmou. Novas datas serão agendadas.