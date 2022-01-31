Jojo Todynho e Lucas Souza perdem voo para lua de mel no Nordeste

Jojo Todynho relata problemas para viajar para a lua de mel com Lucas Souza - Instagram/jojotodynho Crédito: Instagram/jojotodynho

Jojo Todynho, 24, e o oficial do Exército Lucas Souza, 21, perderam o voo da lua de mel na manhã deste domingo (30) após a festança de casamento ocorrida neste sábado. A saga foi compartilhada no Instagram da artista.

O casal partiria para Jericoacoara (CE) a partir do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), mas acabou se atrasando. O casal acabou conseguindo uma transferência para o aeroporto de Guarulhos (SP) para pegar outro voo, onde chegariam na noite deste domingo.

Mas isso foi só o começo da saga da viagem dos dois. Diversas outras intercorrências foram relatadas por Jojo Todynho, sempre com bom humor.

A artista havia torcido o joelho durante a festa do casamento, e estava com dificuldade para se locomover. Ela acabou sendo levada de cadeira de rodas pelo marido na trajetória em busca da viagem.

No primeiro stories, ela começou dizendo "Bom dia. Rindo com respeito". Ao mostrar o marido, ele questionou: "Bom dia para quem?".

Ela ainda compartilhou que se sujou, pois estava menstruada e estava de roupa branca. Foi preciso trocar de roupa no banheiro do aeroporto, só que sua mala havia sido danificada, e ela ganhou outras duas da empresa aérea, segundo os vídeos em sua rede social.

João, que acompanhava o casal, teve sua mala deixada na chuva, relatou a artista, e ficou toda molhada. Para completar o ciclo, Lucas cogita sobre como vai estar o destino quando eles chegarem ao destino.

"Vai ser foda a gente chegar lá e estar chovendo", disse o militar.

Dentro de uma van, Jojo Todynho brincou sobre as dificuldades do dia de hoje. "Alegria foi ontem, tristeza foi hoje", disse em tom de brincadeira.

CASAMENTO NO RIO DE JANEIRO

A cantora e o oficial do Exército se casaram em cerimônia realizada no Rio de Janeiro neste sábado (29). Os dois namoravam havia cinco meses, e o anúncio da união foi feito em dezembro pela cantora.

A cantora mostrou a rotina na véspera da cerimônia em seu Instagram, incluindo jantar com as madrinhas e massagem de topless.

O casal se conheceu em agosto durante uma viagem ao México. À época, ela namorava Márcio Felipe, relacionamento que durou até outubro.