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Paredão

Jessilane, Natália e Rodrigo estão no segundo paredão do "BBB 22"

Douglas Silva escapou na prova do bate e volta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 07:43

Jessilane, Rodrigo e Natália estão no paredão
Jessilane, Rodrigo e Natália estão no paredão Crédito: Divulgação/Globo
O segundo paredão do "BBB 22" (TV Globo) está pronto. Em uma dinâmica diferenciada, Jessilane, Natália e Rodrigo foram emparedados e vão disputar a preferência popular do público. Teve jogador imune, teve votação aberta e tiveram pessoas  além do líder, com a missão de fazer indicação para berlinda.
Eliezer, o imunizado desta semana pelo anjo, além de ficar tranquilo por não poder receber votos da casa, ainda teve uma missão a mais: indicar um brother ao paredão. Surpreso, Eli indicou Douglas Silva: "Vou indicar o DG [Douglas Silva] ele me vetou da prova do líder e considero ele muito forte no jogo", justificou.
Tiago Abravanel, o líder da semana, indicou Rodrigo direto para o paredão: "Quis ser líder, quero ser líder mais vezes e isso tem sua responsabilidade (...) Ele acrescentou muito no jogo até agora, mas dentro da minha visão de jogo, quem eu indico é o Rodrigo", declarou.
Assim como anunciou Tadeu, na dinâmica da semana, Pedro Scooby, que fez dupla com Tiago Abravanel na última prova do líder, também teria o direito de indicar uma pessoa e ele escolheu Natália: "Tenho várias pessoas que me votaram semana passada", pontuou.
Nesta semana, por sorteio, nove brothers votaram secretamente no confessionário e nove abertamente na sala. Jessilane recebeu 5 votos e foi a mais votada da casa. Arthur Aguiar foi o segundo mais votado, com 4 votos.
Natália, Douglas e Jessilane testaram a sorte da disputa da prova bate e volta. Douglas estava com a sorte ao seu lado e se livrou do paredão.

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