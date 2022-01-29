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"BBB 22": Maria beija Eliezer e Linn na mesma festa; veja os vídeos

Noite de festa também teve fora de Laís em Rodrigo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 11:22

Maria beija Eliezer e depois Linn na mesma festa do BBB
Maria beija Eliezer e depois Linn na mesma festa do BBB Crédito: Reprodução
A festa da madrugada deste sábado (29) foi quente no Big Brother Brasil. Maria beijou Eliezer e Linn na mesma noite com direito a momentos quentes.
A pegação geral fez a alegria da casa e da internet. Os nomes de Maria, Linn e Eliezer ficaram entre os mais relevantes e comentados no Twitter. Muita gente apontou que Maria salvou o BBB da chatice.
Na festa, primeiro ela beijou Eliezer para delírio dos outros brothers. Depois, se voltou para Linn e protagonizou mais alguns beijões. Mais tarde, ela e Eli voltaram a se envolver no quarto escuro.
Porém, depois de ter beijado Maria, Linn começou a chorar por medo de sofrer rejeição do Brasil pelo ato. "A gente não fez nada além de história, além de amor, fique sem medo, você é uma mulher incrível, maravilhosa. Livre-se", consolou Maria. Linn preferiu deixar a festa e ir dormir.

ENQUANTO UNS BEIJAM...

Enquanto alguns se beijavam na festa, outros ficavam no 0 a 0. Laís deu uma intimada em Rodrigo e disse a ele que depois, fora da casa, será tarde demais para que ele a procure e queira se envolver. O gerente comercial voltou a dizer que tem uma pessoa fora do reality por quem é apaixonado.
"Eu quero viver o hoje. Não estou pensando na terça-feira", respondeu a médica. Ao ouvir sobre a pessoa que ele tem, decretou: "É isso? Então, somos irmãos", dispara. Rodrigo ainda foi chamado de "corno e burro" pela sister.
Mesmo assim, Rodrigo perguntou se ela tinha mesmo interesse em beijá-lo, ainda que tenha uma paixão fora da casa. E ela foi dura. "Está namorando? Então, tchau. Não fico com ninguém namorando", finalizou.
Outros confinados como Lucas e Eliezer até tentaram incentivar que ambos ficassem, mas de fato não rolou nada entre eles.

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