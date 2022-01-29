Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality Show

Rodrigo é o novo Anjo, e Jade, Paulo e Brunna pegam o Monstro no "BBB 22"

Eliezer sai na frente para receber a imunidade do colega
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 15:30

Rodrigo vence o Anjo da semana
Rodrigo vence o Anjo da semana Crédito: Reprodução/GloboPlay
Em um jogo bastante demorado que colocou os participantes do Big Brother Brasil 22 para arremessar bolas em caçapas, Rodrigo se tornou o novo Anjo da semana. Rodrigo e Bárbara, até a última bola, estavam empatados e qualquer um poderia ser o vencedor. Mas o gerente comercial levou a melhor.
Com a vitória, ele poderá imunizar alguém e tirar essa pessoa do Paredão. Após a prova, já disse a Eliezer que quer imunizá-lo caso aceite. Mas a própria Bárbara poderá ser a imunizada, já que ambos se dão bem e, apesar de uma discussão mais acalorada dias desses, são amigos no jogo. Uma outra opção é Laís com quem ele teve uma DR na última festa.
Essa é a segunda vez seguida que ele vence a prova do Anjo. Na primeira oportunidade, porém, o prêmio era autoimune. Agora, ele terá de ajudar alguém, mas com isso correrá risco de estar na berlinda semanal.

MONSTRO

Jade não se saiu bem na prova e virou Monstro logo após o fim da etapa. Paulo André e Brunna foram os outros dois escolhidos por Rodrigo. Como castigo, eles deverão permanecer o tempo todo vestidos de fliperama. Ao sinal, cada um deverá ir até um local e ficar se mexendo até a música parar.
Cada um perde 300 estalecas e precisarão ficar na Xepa.

Veja Também

"BBB 22": Maria beija Eliezer e Linn na mesma festa; veja os vídeos

Linn da Quebrada impulsiona buscas sobre diferença entre trans e travesti

"BBB 22": SBT comemora liderança de Tiago Abravanel, e Globo comenta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Reality show Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados