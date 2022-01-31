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Yasmin Brunet anuncia morte de cachorra de estimação: 'Te amamos muito'

Animal se chamava Branquinha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 08:14

Yasmin Brunet
Yasmin Brunet Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
A modelo Yasmin Brunet, 33, usou sua conta no Instagram para lamentar a morte de sua cachorrinha de estimação, Branquinha.
"Obrigada por todo o carinho que você sempre me deu", escreveu a atriz.
"Descanse em paz, Branquinha. Te amamos muito e você sempre estará viva nos nossos corações", continuou Yasmin.

FIM DO CASAMENTO

Yasmin Brunet e Gabriel Medina terminaram o casamento há poucos dias. A notícia foi divulgada três dias após Medina anunciar que não vai participar das duas primeiras etapas da temporada 2022 da WSL (World Surf League) para preservar a sua saúde física e mental.
"Por mais que eu queira estar na água surfando e competindo, eu não estou bem física e emocionalmente para isso. E reconhecer que cheguei ao limite tem sido um processo duro. No final do ano passado, eu lesionei o meu quadril. Desde então, estava fazendo fisioterapia, tomei a vacina e venho me cuidando para estar bem para neste ano. No entanto, ainda não estou 100%", afirmou ele na ocasião.
Yasmin Brunet anuncia morte de cachorrinha no Instagram
Yasmin Brunet anuncia morte de cachorrinha no Instagram Crédito: Instagram/@yasminbrunet

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