Luta entre Whindersson e Popó termina empatada

A esperada luta entre o youtuber e humorista Whindersson Nunes, 27, fenômeno da internet, e o tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas, 46, neste domingo (30), terminou em empate. Além da aguardada disputa, o evento Fight Music Show reuniu boxe, MMA, música e entretenimento em Balneário Camboriú (SC).
Em uma luta "para valer", Popó exibiu toda a sua técnica de ex-pugilista tetracampeão mundial em duas categorias de boxe e dominou. Pouco à vontade, Whindersson ficou mais na defesa do que no ataque em grande parte do duelo, mas mostrou coragem e ousadia.
Apesar da superioridade do veterano, os juízes laterais declararam a luta como empatada no final do oitavo round. "Tenho que parar de arrumar essas confusões, man", disse o humorista, após a luta, ao publicar no Twitter uma foto com o rosto machucado. Ele faz aulas de boxe há cinco anos e disse que está realizado.
Em outubro do ano passado, Whindersson compartilhou fotos treinando boxe dentro de seu avião particular no Instagram. Ele estava treinando pesado para lutar contra Popó.
Fãs elogiaram o respeito entre os dois durante a disputa. Entre os que comentaram a luta estão o apresentador Marcos Mion e o DJ Alok.
Whindersson costuma movimentar a web sempre que compartilha fotos e momentos da sua vida. Além de produtos, ele costuma compartilhar desde viagens a shows até finais de relacionamentos, como o que teve com a influencer Maria Lina Deggan.