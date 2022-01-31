Luta entre Whindersson e Popó termina empatada

O humorista Whindersson Nunes em treino de boxe Crédito: Reprodução/ Instagram @ whinderssonnunes

A esperada luta entre o youtuber e humorista Whindersson Nunes, 27, fenômeno da internet, e o tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas, 46, neste domingo (30), terminou em empate. Além da aguardada disputa, o evento Fight Music Show reuniu boxe, MMA, música e entretenimento em Balneário Camboriú (SC).

Em uma luta "para valer", Popó exibiu toda a sua técnica de ex-pugilista tetracampeão mundial em duas categorias de boxe e dominou. Pouco à vontade, Whindersson ficou mais na defesa do que no ataque em grande parte do duelo, mas mostrou coragem e ousadia.

Apesar da superioridade do veterano, os juízes laterais declararam a luta como empatada no final do oitavo round. "Tenho que parar de arrumar essas confusões, man", disse o humorista, após a luta, ao publicar no Twitter uma foto com o rosto machucado. Ele faz aulas de boxe há cinco anos e disse que está realizado.

Tenho q parar de arrumar essas confusão man pic.twitter.com/QKipFesKZy — Whindersson (@whindersson) January 31, 2022

Em outubro do ano passado, Whindersson compartilhou fotos treinando boxe dentro de seu avião particular no Instagram. Ele estava treinando pesado para lutar contra Popó.

Fãs elogiaram o respeito entre os dois durante a disputa. Entre os que comentaram a luta estão o apresentador Marcos Mion e o DJ Alok.

O @whindersson é MUITO CORAJOSO!! O que ele tá tomando de porrada do Popo… Pelamor! E ele tá feliz lá no ringue, o Whindersson! Tem que respeitar!! — Marcos Mion (@marcosmion) January 31, 2022

Eu não subia pra lutar contra o popo nem se ele tivesse com 70 anos. Kkkkkkkkk — Alok (@alokoficial) January 31, 2022