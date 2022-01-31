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Polêmica!

Em Vila Velha, ex-namorada de Camila Pitanga faz topless e vai parar na delegacia

Segundo "O Globo", Beatriz Coelho foi abordada por policiais e chegou a ser algemada nos pés
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 11:40

Beatriz Coelho, ex-namorada de Camila Pitanga para em delegacia do ES após fazer topless
Beatriz Coelho, ex-namorada de Camila Pitanga, para em delegacia do ES após fazer topless em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram/@coelhodebeatriz
Beatriz Coelho, ex-namorada da atriz Camila Pitanga, foi levada para a 2ª Delegacia Regional de Jaburuna, no último sábado (29), após fazer topless na Praia de Itapoã, em Vila Velha. Segundo o jornal "O Globo", a produtora e tradutora foi abordada por policiais e chegou a ser algemada nos pés.
Nos stories do Instagram, Beatriz mostrou-se inconformada com a diferença de tratamento entre homens e mulheres. No desabafo, ela ainda cita que um homem estava na delegacia sem camisa. 
“O mais irônico é que ao meu lado na delegacia tinha um homem aguardando sem camisa. Nem dentro de uma delegacia um homem precisa estar vestido”, escreveu ela.
Ainda na rede social, a produtora publicou uma foto de topless com uma tarja, dizendo: "O que pode acontecer com uma mulher que faz topless no Brasil?". Beatriz foi liberada após o episódio. 

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Em entrevista ao jornal "O Globo", Beatriz Coelho deu mais detalhes sobre o acontecido. "Chegaram dois homens sem portar máscara corretamente, alegando que receberam denúncias de moradores da região. Estávamos (Beatriz e uma amiga) há aproximadamente três horas na praia, sem blusa. Os policiais chegaram após as 17h, quando as pessoas estavam indo embora. Solicitamos uma mulher e com ela chegaram mais uns três policiais e duas viaturas. Fomos levadas para a delegacia pelos dois homens que nos abordaram. Antes de entrar no carro, perguntei à policial se ela iria com a gente e ela disse que sim, em outro carro, porém isso não aconteceu e lidamos o tempo inteiro com homens completamente despreparados", detalhou a moça.
Ainda de acordo com o periódico, Beatriz e a amiga passaram mais de duas horas na delegacia, onde ela foi algemada nos pés.
"Afirmaram que era um procedimento padrão (ferindo a súmula vinculante 11 e cometendo um ato ilícito); e que todas as pessoas aguardando naquela sala usam algema. Questionamos pelo fato de não estarmos resistindo e não apresentarmos nenhum risco, ele se irritou e disse que já estava sendo legal com a gente porque só estava algemando os pés e não as mãos e os pés, como deveria fazer. O policial começou a gritar diversas ofensas à amiga que estava nos defendendo. Poucos minutos depois, nos liberaram sem qualquer registro ou orientação. Nos deram um termo de liberação para assinar", concluiu, dizendo que o acontecimento foi motivado por machismo, homofobia, misoginia e gordofobia.
Na manhã de segunda-feira (31), Camila Pitanga fez uma publicação em apoio à ex-namorada e amiga, Beatriz. No texto, ela afirma que Beatriz "sofreu uma violência policial claramente motivada pelo machismo e homofobia".

TOPLESS NÃO É PERMITIDO NO LOCAL, SEGUNDO PM

Em nota enviada à redação de "HZ", a Polícia Militar informa que "foi acionada na tarde do último dia 29 para verificar a informação de que uma mulher estaria sentada em uma cadeira no meio da areia na Praia de Itapoã, fazendo topless sem se importar com todos que estavam à sua volta. Uma guarnição prosseguiu até o local, onde fez contato com a mulher de 34 anos e, gentilmente, solicitou que ela colocasse uma vestimenta adequada pelo motivo de não ser permitido topless no local. Neste momento, uma amiga da mulher tirou a blusa também em apoio a ela, causando intenso tumulto. Ambas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Vila Velha".
Também demandada, a Polícia Civil respondeu por meio de nota. "A Polícia Civil informa que duas mulheres foram conduzidas à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram ouvidas e liberadas após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento".

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