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Acabou o amor!

Camila Pitanga termina namoro com artesã Beatriz Coelho

Atriz já voltou ao Rio de Janeiro depois de passar a pandemia na casa da ex-namorada, em São Paulo, segundo informações do Extra

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 10:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 10:01
A atriz Camila Pitanga e a ex-namorada, a artesã Beatriz Coelho
A atriz Camila Pitanga e a ex-namorada, a artesã Beatriz Coelho Crédito: Reprodução/Instagram
Acabou o amor entre Camila Pitanga e Beatriz Coelho! Segundo o jornal Extra, as duas já não estão juntas há cerca de duas semanas e a atriz da Globo já voltou para o Rio de Janeiro. Desde que engatou o romance com a artesã, há cerca de dois anos, a artista vivia entre a Cidade Maravilhosa e São Paulo. 
Questionada, a assessoria de imprensa de Camila confirmou a separação: Confirmamos que a atriz Camila Pitanga e a artesã Bia Coelho não estão mais juntas há duas semanas. Após 1 ano e 11 meses de namoro, as duas ressaltam que seguem, agora, amigas e se admirando mutuamente". 

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O namoro com Beatriz foi o primeiro homossexual de Camila, que havia assumido a relação publicamente com a moça no fim do ano passado, quando já estavam juntas há um ano. 

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