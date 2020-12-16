Camila Pitanga termina namoro com artesã Beatriz Coelho

Acabou o amor entre Camila Pitanga e Beatriz Coelho! Segundo o jornal Extra, as duas já não estão juntas há cerca de duas semanas e a atriz da Globo já voltou para o Rio de Janeiro. Desde que engatou o romance com a artesã, há cerca de dois anos, a artista vivia entre a Cidade Maravilhosa e São Paulo.
Questionada, a assessoria de imprensa de Camila confirmou a separação: Confirmamos que a atriz Camila Pitanga e a artesã Bia Coelho não estão mais juntas há duas semanas. Após 1 ano e 11 meses de namoro, as duas ressaltam que seguem, agora, amigas e se admirando mutuamente".
O namoro com Beatriz foi o primeiro homossexual de Camila, que havia assumido a relação publicamente com a moça no fim do ano passado, quando já estavam juntas há um ano.