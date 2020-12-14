Dançarina trans capixaba entra para o Bonde das Maravilhas

Há mais ou menos quatro anos, a dançarina Bruna Lopes, de 21 anos, se mudou de Cachoeiro de Itapemirim, de onde é natural, para o Rio de Janeiro. Desde então, flerta com o Bonde das Maravilhas uma possível parceria, que se consagrou há duas semanas com a entrada da capixaba para o grupo de funk carioca. “Já estamos até preparando música nova com clipe para sair em breve”, confidencia.
No Sul do Espírito Santo
, Bruna, que fez a transição de gênero por volta dos 18 anos de idade, só se apresentava sozinha. “Nunca tive grupo. Fazia muitos vídeos para a internet e algumas performances bombavam e viralizaram nas redes sociais e no YouTube. Tenho vídeo com até dois milhões de views na internet”, lembra.
Ela acha que até por isso as integrantes do Bonde decidiram convidá-la para fazer parte do grupo. “Já tinha tido contato com algumas pessoas por causa desses vídeos que bombavam mais até que fui convidada mesmo, agora”, corrobora.
Daqui para frente, ela espera crescimento na carreira e agradece o apoio que teve da família. “Só Deus sabe o que vai vir, mas estou supercontente e animada com tudo o que está acontecendo”.
Atualmente, a capixaba de 1,75m de altura mora na Chacrinha, comunidade que fica em Jacarepaguá, zona Oeste do Rio de Janeiro, com a mãe.
Na gravação, o universitário e artista foi acompanhado pelos músicos Gabriel Bebici, Guilherme Cavassa, Guilherme Sadala, Pedro Fernandees, Mateus Pimentel e Leonardo Chamoun.
O cantor baiano André Lelis
(irmão do Durval) foi outro que passou por Vitória no último fim de semana. O artista prestigiou a empresária e produtora cultural Lilian Moussallem
, que promoveu sunset de rock n roll em restaurante da Enseada do Suá.
Na ocasião, também subiram ao palco da pocket party a banda Duets e Amaro e os Mandrakes, de Amaro Lima
. Delegado eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos)
também foi ao get together). Os cliques enviados à coluna são do fotógrafo Fred Pontes, outro que veio do Rio de Janeiro ao Estado para bater ponto no meeting.