Pedro Perez: cantor do ES que faz Medicina vira aposta de sucesso da web

O cantor, estudante de Medicina e presidente da Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade (Lamef) Crédito: Reprodução/Instagram @ppdroperez

Quem vê o sucesso que Pedro Perez, de 21 anos, já faz nas plataformas de streaming e na web com seu pop/MPB autoral não diz que o cantor tem apenas um ano de carreira profissional. Com lançamentos previstos até para o período de isolamento em meio à pandemia da Covid-19 no Estado (o próximo deve ser em julho), o músico já figurou no top 10 de músicas capixabas em levantamento da Sorvetinho FM (rádio da Ufes) e atualmente se divide entre as aulas do 6° período de Medicina e gravações em estúdio de Vila Velha.

Pedro também rompeu 2020 com uma parceria e tanto no mundo da moda: além das canções disponíveis para o público na internet, o músico agora tem uma camiseta de linha própria feita em collab com a Reserva INK, marca do grupo Reserva. A peça é vendida para o Brasil inteiro.

Mas essa fama não é para menos. Até porque, em 2019, Pedro tirou o ano para turbinar seu nome no cenário artístico. Chegou a fazer shows em diversas casas noturnas da Grande Vitória e apresentações em eventos. E, como a coluna não é boba nem nada, sabe que o rapaz teve todas as entradas “sold out”.

Nos shows, o acompanham Pedro Fernandes (teclado e voz), Guilherme Cavassa (guitarra), Anderson Marques (bateria) e Pedro Heyderdahl (contrabaixo e voz).

Crédito: Marcela Sampaio

"Conseguir espaço na cena cultural do Espírito Santo não é fácil. E enfrentei um desafio, que foi conseguir conciliar a faculdade com a carga horária na música. Aprendi a administrar esse tempo há pouco (risos)" Pedro Perez - Músico e universitário

“Veraneio”, seu primeiro hit, tem mais de 42 mil plays só no Spotify – além dos números do clipe, disponível no YouTube. Em parceria mais recente, com “Essencial”, Pedro dividiu estúdio com a ex-The Voice capixaba Mariana Coelho . Com a canção, ele somava mais de 23 mil ouvintes até a manhã da última sexta (5).

“Duas das minhas autorais têm clipe, o que acaba agregando mais valor. E conheci a Mariana (Coelho) musicalmente, estava gravando com meu produtor e ele sugeriu de fazermos algo juntos. Ela foi supersimpática e o resultado ficou muito bom”, lembra.

Tudo começou no início do ano passado, quando o jovem decidiu manifestar um interesse maior pela música. Ele, que já fez aulas de violão na escola de música de Silvânia Saadi , em Vitória, atualmente se dedica aos estudos individualmente. Na família, Pedro tem a inspiração musical da mãe, a advogada Flávia Brandão , que toca piano como hobbie.

“Nunca me achei capaz (de seguir na música) por limitação de voz. Mas estudei canto, também, e depois me senti confiante. Hoje tenho o desejo de tocar em um festival de grande porte e ganhar um dinheiro confortável para levar minha música para o Brasil”, pondera.

"Não tem nada melhor do que você ver o pessoal em um show cantando uma música sua. Não tem coisa que pague por isso" Pedro Perez - Músico e universitário

Na gaveta, o músico tem cerca de 15 músicas prontas que só aguardam gravação e lançamento. Atualmente ele já tem seis disponíveis, sendo que sétima deve ser lançada em julho deste ano. “Estava seguindo um cronograma de uma (música) a cada três meses, mas pelo coronavírus parei de fazer show e o investimento caiu”, aponta. Todo o aporte arrecadado com os shows, praticamente, era investido na carreira em forma de singles.