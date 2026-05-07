Carro invade calçada e destrói fachada de loja no Centro de São Mateus

Um carro invadiu a calçada e atingiu a fachada de uma loja de roupas no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (7). A vidraça do estabelecimento ficou destruída, mas ninguém se feriu.
Em entrevista à repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte, a gerente da loja, Manoela Maria Souza dos Reis, contou que o acidente aconteceu por volta das 8h38, quando o estabelecimento já estava aberto. Imagens de segurança registraram o momento em que o carro sobe a calçada, quebra a vidraça e empurra um expositor de roupas. O motorista conseguiu frear a tempo de evitar danos ainda maiores.
Segundo o condutor, ele passou mal no momento do acidente. A Polícia Militar foi acionada e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O motorista informou ainda que estava sob efeito de medicação.
De acordo com a gerente, o prejuízo foi apenas material, principalmente na estrutura de vidro da fachada. O motorista assumiu a responsabilidade pelos danos e se comprometeu a arcar com os custos do reparo.