Mãe de Chay Suede vira celebrante de casamento: “Romântica incurável”

Mãe de Chay Suede, Herica Godoy vira celebrante de casamento: “Romântica incurável” Crédito: Fabricio Saiter

"Eu amo ouvir histórias e sou uma romântica incurável. Eu acredito no amor! (Risos). Eu amo ver casais felizes e realmente acredito no amor " Herica Godoy - Empresária

Mãe de Chay Suede, Herica Godoy vira celebrante de casamento: “Romântica incurável” Crédito: Fabricio Saiter

“Há uns dois anos, o Chay falou que o casamento dele e de Laurinha não seria feito por ninguém que representasse alguma religião. Ele sempre foi cristão, ela tinha outra religião e eles queriam que alguém da família falasse. Aí acabou que, naquele momento, houve o término rápido entre os dois e, em seguida, quem celebrou a união deles foi meu mentor espiritual de quando morei em São Paulo, mas aquilo me despertou para essa profissão”, lembra.

Depois de ter sido quase a celebrante do enlace do próprio filho, Herica buscou algumas opções de curso de celebrante e, durante a pandemia, concluiu uma versão virtual de um deles. Agora, está em contato com referências do mercado para ter indicações e fechar trabalhos na nova área. “Já tenho alguns pedidos de orçamento e uma amiga que mora em Portugal, que vai casar em 2022, já falou que eu vou ser a celebrante dela”, adianta.

Apesar de nunca ter trabalhado diretamente com o Jornalismo - curso em que se graduou no ano passado -, ela também acredita que a prática da escrita irá ajudá-la nesta nova empreitada. “Nunca tive interesse de trabalhar no meio tradicional da comunicação, já fiz Jornalismo sabendo disso. Queria produzir algo diferente, um documentário... Algo mais ‘terceiro setor”, confidencia.

E continua: “E estou em uma fase ótima dos meus 48 anos, porque sei tudo o que eu quero fazer e o que faço bem feito. O mundo do casamento juntou três paixões minhas: as histórias, o amor e gente feliz. Tenho certeza que é algo que eu vou fazer bem feito. Não estou me aventurando, estou me lançando como celebrante profissionalmente”.