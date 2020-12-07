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Pedro Permuy

Mãe de Chay Suede vira celebrante de casamento: “Romântica incurável”

Em nova fase profissional aos 48 anos de idade, Herica Godoy, que mora em Vitória, concluiu curso de celebrante profissional após despertar desejo depois do casamento do filho Chay com Laura Neiva

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

07 dez 2020 às 05:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Mãe de Chay Suede, Herica Godoy vira celebrante de casamento: “Romântica incurável”
Mãe de Chay Suede, Herica Godoy vira celebrante de casamento: “Romântica incurável” Crédito: Fabricio Saiter
Depois de se formar em Jornalismo com a ajuda do filhoChay Suede, a empresária Herica Godoy agora tem no currículo o título de celebrante. A mãe do galã capixaba da Globo, que mora em Vitória, sempre teve vontade de se empenhar em um trabalho que fosse sensível. Desde que o herdeiro e a nora - Laura Neiva - decidiram que fariam um casamento sem um representante de alguma religião, ela pensou: “Está aí, acho que me daria bem fazendo isso”.
"Eu amo ouvir histórias e sou uma romântica incurável. Eu acredito no amor! (Risos). Eu amo ver casais felizes e realmente acredito no amor "
Herica Godoy - Empresária
Mãe de Chay Suede, Herica Godoy vira celebrante de casamento: “Romântica incurável”
Mãe de Chay Suede, Herica Godoy vira celebrante de casamento: “Romântica incurável” Crédito: Fabricio Saiter
“Há uns dois anos, o Chay falou que o casamento dele e de Laurinha não seria feito por ninguém que representasse alguma religião. Ele sempre foi cristão, ela tinha outra religião e eles queriam que alguém da família falasse. Aí acabou que, naquele momento, houve o término rápido entre os dois e, em seguida, quem celebrou a união deles foi meu mentor espiritual de quando morei em São Paulo, mas aquilo me despertou para essa profissão”, lembra.
Depois de ter sido quase a celebrante do enlace do próprio filho, Herica buscou algumas opções de curso de celebrante e, durante a pandemia, concluiu uma versão virtual de um deles. Agora, está em contato com referências do mercado para ter indicações e fechar trabalhos na nova área. “Já tenho alguns pedidos de orçamento e uma amiga que mora em Portugal, que vai casar em 2022, já falou que eu vou ser a celebrante dela”, adianta.
Apesar de nunca ter trabalhado diretamente com o Jornalismo - curso em que se graduou no ano passado -, ela também acredita que a prática da escrita irá ajudá-la nesta nova empreitada. “Nunca tive interesse de trabalhar no meio tradicional da comunicação, já fiz Jornalismo sabendo disso. Queria produzir algo diferente, um documentário... Algo mais ‘terceiro setor”, confidencia.
E continua: “E estou em uma fase ótima dos meus 48 anos, porque sei tudo o que eu quero fazer e o que faço bem feito. O mundo do casamento juntou três paixões minhas: as histórias, o amor e gente feliz. Tenho certeza que é algo que eu vou fazer bem feito. Não estou me aventurando, estou me lançando como celebrante profissionalmente”.
Na última semana, Herica posou para as lentes do fotógrafo Fabricio Saiter para criar material de divulgação e, em breve, lançará vídeo sobre a nova fase profissional nas redes sociais. Além de celebrante e jornalista, a mãe de Chay também é dona de uma fábrica de pão de mel artesanal e entusiasta do forró.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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