Mãe de Chay Suede supera perda e se forma aos 47 anos no ES: 'Sonho'

Crédito: Arquivo pessoal

Nesta semana, a empresária Herica Santos Duarte Godoy, mais conhecida como "a mãe do Chay Suede " - título que não a incomoda -, ganhou um motivo a mais para comemorar a vida. Ela se formou em Jornalismo após cinco anos de estudos e contou até com a ajuda do ator da Globo para pagar pelos boletos da faculdade particular de Jardim Camburi, bairro de Vitória , em que seguiu com a graduação.

Ela teve contato com o curso pela primeira vez em 1999, quando fez um período da grade curricular para se tornar comunicóloga em uma instituição de São Pedro, também em Vitória, mas teve que abandonar tudo por conta de dificuldades financeiras da ocasião. "Em 2001, eu me separei do pai do Chay e aí ficou impossível de pensar em fazer graduação tive que ir trabalhar para sustentar tudo. Se eu te dissesse em tudo o que eu já trabalhei... Você vai gastar a entrevista inteira, porque eu já fiz muita coisa nessa vida (risos)", brinca, em entrevista exclusiva à A GAZETA.

Herica fala que se formar aos 47 anos no atual cenário do Brasil é uma realização e que não há palavras para descrever o que ela está sentindo. "Graduação aos 47 anos é realmente uma realização. E foi de teimosia, porque eu passei muito perrengue. Estudava à noite, deixava minha filha (do meu segundo casamento) sozinha em casa e ainda estava abrindo minha fábrica de pão de mel, que diga-se de passagem é o melhor pão de mel que existe, tá? (Risos). É uma sensação de vencer uma etapa", diz.

DEPRESSÃO E RETOMADA DOS ESTUDOS

À reportagem, a empresária e mais nova jornalista do Estado também explicou porque citou " depressão " em um texto que publicou em seu próprio perfil do Instagram. Herica fez uma publicação com fotos no Instagram depois de ter o TCC aprovado e tocou no tema polêmico em uma passagem da história: "Depressão não fui eu que passei por ela. Foi meu marido, que morreu em 2015. Foram dois anos de depressão. Ele é o pai da minha filha. Ele tirou a própria vida depois de uma depressão bem séria e graças a Deus não fui eu quem passou por ela, mas eu vivenciei muito de perto. Perdi uma pessoa incrível, minha filha tinha 8 anos e meio quando ele morreu e foi nesse tempo que voltei para São Paulo, onde Chay mora", confidencia.

"Depois desse episódio, até por uma iniciativa do Chay, eu fui morar em São Paulo, ficamos todos juntos, a família toda junta lá, por 14 meses. Foi quando retomei meus estudos em uma universidade de lá em Jornalismo. Mas em 2016 voltei a Vitória e tive que começar do primeiro período, de novo, porque a grade é muito diferente" Herica Godoy - Empresária e jornalista

Para o futuro, Herica, que já escreve periodicamente para uma publicação especial, pretende se aprofundar ainda mais nos textos de revista e colunas e, se tiver a oportunidade, quer sim trabalhar no ramo. Atualmente, ela comanda uma fábrica de pão de mel, mas pensa em atrelar as duas profissões. "Queria poder escrever algo de forma mais livre, sem ser muito engessado. Textos de revista, de comportamento... Algo que eu possa opinar... Crônica eu adoro, também", afirma.