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Ator pagou faculdade

Mãe de Chay Suede supera perda e se forma aos 47 anos no ES: 'Sonho'

Herica Godoy concluiu os estudos em Jornalismo em faculdade particular de Vitória, no Espírito Santo; a mãe do ator da Globo Chay Suede contou com a ajuda do filho para pagar os boletos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 11:03

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 11:03

  Crédito: Arquivo pessoal
Nesta semana, a empresária Herica Santos Duarte Godoy, mais conhecida como "a mãe do Chay Suede" - título que não a incomoda -, ganhou um motivo a mais para comemorar a vida. Ela se formou em Jornalismo após cinco anos de estudos e contou até com a ajuda do ator da Globo para pagar pelos boletos da faculdade particular de Jardim Camburi, bairro de Vitória, em que seguiu com a graduação. 
Ela teve contato com o curso pela primeira vez em 1999, quando fez um período da grade curricular para se tornar comunicóloga em uma instituição de São Pedro, também em Vitória, mas teve que abandonar tudo por conta de dificuldades financeiras da ocasião. "Em 2001, eu me separei do pai do Chay e aí ficou impossível de pensar em fazer graduação tive que ir trabalhar para sustentar tudo. Se eu te dissesse em tudo o que eu já trabalhei... Você vai gastar a entrevista inteira, porque eu já fiz muita coisa nessa vida (risos)", brinca, em entrevista exclusiva à A GAZETA

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Herica fala que se formar aos 47 anos no atual cenário do Brasil é uma realização e que não há palavras para descrever o que ela está sentindo. "Graduação aos 47 anos é realmente uma realização. E foi de teimosia, porque eu passei muito perrengue. Estudava à noite, deixava minha filha (do meu segundo casamento) sozinha em casa e ainda estava abrindo minha fábrica de pão de mel, que diga-se de passagem é o melhor pão de mel que existe, tá? (Risos). É uma sensação de vencer uma etapa", diz. 

DEPRESSÃO E RETOMADA DOS ESTUDOS

À reportagem, a empresária e mais nova jornalista do Estado também explicou porque citou "depressão" em um texto que publicou em seu próprio perfil do Instagram. Herica fez uma publicação com fotos no Instagram depois de ter o TCC aprovado e tocou no tema polêmico em uma passagem da história: "Depressão não fui eu que passei por ela. Foi meu marido, que morreu em 2015. Foram dois anos de depressão. Ele é o pai da minha filha. Ele tirou a própria vida depois de uma depressão bem séria e graças a Deus não fui eu quem passou por ela, mas eu vivenciei muito de perto. Perdi uma pessoa incrível, minha filha tinha 8 anos e meio quando ele morreu e foi nesse tempo que voltei para São Paulo, onde Chay mora", confidencia. 
"Depois desse episódio, até por uma iniciativa do Chay, eu fui morar em São Paulo, ficamos todos juntos, a família toda junta lá, por 14 meses. Foi quando retomei meus estudos em uma universidade de lá em Jornalismo. Mas em 2016 voltei a Vitória e tive que começar do primeiro período, de novo, porque a grade é muito diferente"
Herica Godoy - Empresária e jornalista
Para o futuro, Herica, que já escreve periodicamente para uma publicação especial, pretende se aprofundar ainda mais nos textos de revista e colunas e, se tiver a oportunidade, quer sim trabalhar no ramo. Atualmente, ela comanda uma fábrica de pão de mel, mas pensa em atrelar as duas profissões. "Queria poder escrever algo de forma mais livre, sem ser muito engessado. Textos de revista, de comportamento... Algo que eu possa opinar... Crônica eu adoro, também", afirma. 
Ver essa foto no Instagram

Sexta feira, dia 29 de novembro de 2019. Foram 5 anos de estudo até chegar aqui. Vontade de desistir? Tive. Várias vezes, mas fui teimosa. Minha primeira graduação aos 47. Não poderia ter escolhido um curso que tivesse mais a ver comigo. Quero agradecer, preciso. Ao meu Deus, que me sustenta e me leva no colo quando me faltam forças. Ao meu filho Chay, que em novembro de 2014, sabendo que não estava sendo fácil o momento que eu vivia com JP depressivo, me incentivou (de uma maneira que só ele sabe fazer) a me matricular na faculdade para o ano seguinte. Foi ele também que pagou todo o meu curso. Não tenho palavras, filho. Te amo. Quero agradecer à minha filha Anelise que precisou ficar sozinha durante os 4 anos que estudei aqui. Ela nunca reclamou. Me senti culpada tantas vezes, mas era a única maneira disso acontecer. Te amo filha. Meu filho Henrique, que me salvou todas as vezes que precisei de alguma arte para meus trabalhos. Foi ele que preparou os slides de apresentação do meu TCC. Obrigada por sempre me apoiar filho. Te amo demais. Fagner, meu amor, obrigada por me cobrar, por ouvir minhas reclamações de cansaço e me fortalecer com seu amor dizendo que tudo iria acabar bem. Obrigada por ter vindo meu amor. Sua presença nesse dia foi muito especial pra mim. Foi um curso sofrido, uma turma problemática. Levo no coração alguns que não preciso citar, pois eles sabem quem são. Estou orgulhosa por não ter desistido e realizada por essa conquista que não é só minha. Enfim, jornalista.

Uma publicação compartilhada por Herica Godoy (@hericagodoy) em

Atualmente, enquanto fica só na saudade de Chay, que mora em São Paulo, e da nora, Laura Neiva, que vive no Rio, que inclusive em breve dará a Herica sua segunda neta, a Maria, a recém-formada mora com a filha do segundo casamento, na Capital. Seu outro filho, Henrique, também vive pelas bandas de cá, é casado e deu à capixaba o primeiro neto, que atualmente tem 4 anos de idade. "E em breve terei meu novo marido. Estou noiva", brinca. 
> Capixaba Chay Suede fala de paternidade e revela playlist para o parto

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