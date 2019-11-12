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Capixaba Chay Suede fala de paternidade e revela playlist para o parto

Em entrevista ao Glamurama, o ator capixaba Chay Suede abriu o jogo sobre mais filhos, relação com Laura Neiva e revelou até playlist para a hora do parto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 10:17

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 10:17

O ator Chay Suede Crédito: Globo/Estevam Avellar
O ator Chay Suede está todo feliz com o fato de que se tornará pai em breve. Durante bate-papo com a Glamurama, o bonitão até brincou e soltou: "Sou profissional em ser filho, ser pai é novo para mim. Mas ao que parece ele está se esforçando. É que até playlist para o parto ele já montou, além de já ter composto uma música para a Maria - nome que ele e Laura Neiva escolheram para a bebê. 
O ator Chay Suede e a noiva, Laura Neiva Crédito: Reprodução/Instagram @chaysuede
Ser pai, no entanto, sempre foi sonho para o ator capixaba: Desde criança. E eu espero poder estar muito presente na vida da minha filha. Têm coisas que são fundamentais passar para ela, como respeitar as pessoas, as coisas básicas, ser gentil com os outros, amar a Deus. Mas não gosto de projetar tanto, vamos aprender um com o outro, diz e antecipa que o casal não vai parar por aí: Queremos ter mais filhos. Se depender da Laurinha no mínimo três. 

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No fim da entrevista à publicação, o capixaba também falou um pouco de sua identificação pessoal com Danilo, seu próximo papel na próxima novela das nove da Globo, "Amor de Mãe":  Me reconheço no amor profundo e no respeito que ele tem pela sua mãe. O tema da novela me abriu novas janelas sobre como se dá essa relação de mãe e filho e para valorizar coisas que não tinha pensado. Como por exemplo, o fato da minha mãe ter me criado com tanta liberdade e confiança.

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