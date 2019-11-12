Capixaba Chay Suede fala de paternidade e revela playlist para o parto

Ser pai, no entanto, sempre foi sonho para o ator capixaba: Desde criança. E eu espero poder estar muito presente na vida da minha filha. Têm coisas que são fundamentais passar para ela, como respeitar as pessoas, as coisas básicas, ser gentil com os outros, amar a Deus. Mas não gosto de projetar tanto, vamos aprender um com o outro, diz e antecipa que o casal não vai parar por aí: Queremos ter mais filhos. Se depender da Laurinha no mínimo três.