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Camila Pitanga demorou para contar à filha sobre namoro com mulher

A atriz Camila Pitanga já está há cerca de um ano junta da artesã Beatriz Coelho, mas demorou para contar sobre o affair para a filha e a família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 10:01

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 10:01

A atriz Camila Pitanga Crédito: Globo/Estevam Avellar
A atriz Camila Pitanga assumiu seu relacionamento de cerca de um ano com a artesã Beatriz Coelho nesta segunda (11), mas demorou até que a global se sentisse confortável para falar da situação com a filha, Antônia Peixoto, de 11 anos, e o restante da família. No entanto, segundo informações do jornal Extra, todos receberam a notícia da melhor forma possível.
 > Camila Pitanga assume namoro com artesã Beatriz Coelho
Antônia é fruto do relacionamento de Camila com Cláudio Amaral Peixoto. 

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Ao que consta, a atriz não pretendia assumir o relacionamento lésbico tão cedo, já que tinha que resolver outros pormenores antes. No entanto, todas as informações foram confirmadas por meio de sua assessoria de imprensa nesta segunda (11). No fim do ano passado, o casal já tinha até viajado junto. As duas passaram uns dias de relax em Morro de São Paulo, na Bahia. 
O que se conversa agora é de que forma o namoro será levado daqui para frente. A expectativa é de que tudo continue muito discreto. O perfil de Beatriz no Instagram, inclusive, está mantido como privado. 

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