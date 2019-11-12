Camila Pitanga demorou para contar à filha sobre namoro com mulher

A atriz Camila Pitanga assumiu seu relacionamento de cerca de um ano com a artesã Beatriz Coelho nesta segunda (11), mas demorou até que a global se sentisse confortável para falar da situação com a filha, Antônia Peixoto, de 11 anos, e o restante da família. No entanto, segundo informações do jornal Extra, todos receberam a notícia da melhor forma possível.
Antônia é fruto do relacionamento de Camila com Cláudio Amaral Peixoto.
Ao que consta, a atriz não pretendia assumir o relacionamento lésbico tão cedo, já que tinha que resolver outros pormenores antes. No entanto, todas as informações foram confirmadas por meio de sua assessoria de imprensa nesta segunda (11). No fim do ano passado, o casal já tinha até viajado junto. As duas passaram uns dias de relax em Morro de São Paulo, na Bahia.
O que se conversa agora é de que forma o namoro será levado daqui para frente. A expectativa é de que tudo continue muito discreto. O perfil de Beatriz no Instagram, inclusive, está mantido como privado.