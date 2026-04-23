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Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro

Conhecido pelo faro apurado e aparência única, esse cão italiano também se destaca pela inteligência e companheirismo
Portal Edicase

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Publicado em 23 de Abril de 2026 às 11:54

Dóceis, atentos e muito ligados ao tutor, os cães da raça lagotto romagnolo são fáceis de treinar e costumam responder bem aos comandos (Imagem: Fotograf sa sela | Shutterstock)
Dóceis, atentos e muito ligados ao tutor, os cães da raça lagotto romagnolo são fáceis de treinar e costumam responder bem aos comandos Crédito: Imagem: Fotograf sa sela | Shutterstock
Olagottoromagnoloé uma raça com origem na Itália e uma história diretamente ligada ao trabalho no campo. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), trata-se de um cão antigo que atuava inicialmente na caça de aves aquáticas em regiões alagadas. Com o passar dos anos e a drenagem dessas regiões, a função da raça mudou, e olagottopassou a ser amplamente utilizado na busca por trufas, atividade na qual se destaca até hoje graças ao seu olfato extremamente desenvolvido.
Essa adaptação ao longo da história moldou não apenas as habilidades dolagottoromagnolo, mas também seu comportamento equilibrado e sua forte ligação com humanos. Atualmente, além de seu papel tradicional, ele também é muito valorizado como cão de companhia.
A seguir, conheça as principais características do cachorro da raçalagottoromagnolo!

1.Aparênciafísica

Conforme o padrão oficial da CBKC, olagottoromagnoloé um cão de porte pequeno a médio, com estrutura sólida, compacta e bem-proporcionada. Seu corpo é quase quadrado, o que contribui para uma aparência equilibrada e ágil.Os machos costumam medir entre 43 e 48 cm, enquanto as fêmeas ficam entre 41 e 46 cm, com peso que varia de 11 a 16 kg.
Um dos aspectos mais marcantes da raça é a pelagem. Segundo a CBKC, o pelo é denso, encaracolado e de textura lanosa, formando cachos bem definidos por todo o corpo. Além disso, possui subpelo impermeável, característica herdada de sua função original em ambientes úmidos.
As cores variam bastante, incluindo branco sólido, branco com manchas marrons ou alaranjadas, além de tons de marrom e laranja com ou sem branco. Os olhos, que podem variar entre ocre e marrom-escuro, apresentam expressão alerta e inteligente, enquanto as orelhas são médias, caídas e cobertas por pelos ondulados.

2. Temperamento e personalidade

Olagottoromagnoloé reconhecido por seu comportamento equilibrado e versátil. Segundo a CBKC, trata-se de um cão dócil, afetuoso, atento e muito ligado ao tutor. Essa proximidade faz com que ele seja um excelente companheiro para a vida em família.
Outro ponto importante é sua inteligência. A raça é considerada fácil de treinar e responde bem a comandos, especialmente quando o aprendizado envolve estímulos mentais. Seu histórico como farejador contribui para umcomportamento curioso e ativo, sempre interessado em explorar o ambiente ao redor.
Ainda conforme a CBKC, olagottotambém pode atuar como cão de alerta, já que é atento e percebe rapidamente mudanças no ambiente. Apesar disso, não costuma apresentar agressividade, sendo naturalmente sociável quando bem socializado.
Alimentação equilibrada, cuidados com a pelagem e acompanhamento veterinário regular são essenciais para garantir a saúde e o bem-estar do lagotto romagnolo (Imagem: Anna Averianova | Shutterstock)
Alimentação equilibrada, cuidados com a pelagem e acompanhamento veterinário regular são essenciais para garantir a saúde e o bem-estar do lagotto romagnolo Crédito: Imagem: Anna Averianova | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Para garantir qualidade de vida aolagottoromagnolo, é fundamental oferecer uma alimentação balanceada , adequada à idade, porte e nível de atividade do animal. Por ser um cão ativo, a dieta deve fornecer energia suficiente sem excessos que possam levar ao ganho de peso.
A pelagem exige atenção especial. De acordo com a CBKC, o pelo cresce continuamente e pode formar nós ou até feltrar se não houver manutenção adequada. Por isso, a tosa regular é indicada, geralmente ao menos uma vez por ano, além de cuidados frequentes para manter a textura natural dos cachos.
A raça é considerada resistente, mas, como qualquer cão, precisa de acompanhamento veterinário regular. Consultas periódicas, vacinação e cuidados preventivos são indispensáveis para manter a saúde em dia.

4. Educação e socialização

Olagottoromagnolose destaca pela facilidade de aprendizado.Sua inteligência e disposição para colaborar tornam o treinamento mais simples quando conduzido de forma consistente.Métodos baseados em reforço positivo costumam ser os mais indicados, incentivando o bom comportamento sem causar estresse ao animal . Atividades que envolvem o uso do faro são especialmente recomendadas, pois ajudam a manter o cão mentalmente estimulado.
A socialização desde cedo, por sua vez,também é essencial. O contato com diferentes pessoas, ambientes e outros animais contribui para formar um cão mais seguro e equilibrado.

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