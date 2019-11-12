Geisy Arruda é chamada de prostituta e rebate: 'Faço de graça'

Geisy Arruda foi direta com uma seguidora especificamente que a chamou de prostituta após alguns diálogos de sexo no último domingo (10). A modelo abriu uma caixa de perguntas nos stories e pediu que os fãs falassem sobre fetiches secretos, mas entrou em debate com uma das pessoas que interagiu para chamá-la de meretriz.
"Não tem a ver, mas você não tem medo da volta do Senhor Jesus? Porque os que se prostituem não tem lugar lá", disse a fã, que logo teve que ouvir de Geisy: "Minha 'filha do Senhor Jesus', quem disse a você que eu me prostituo? Eu quando resolvo 'dar', faço de graça mesmo, por prazer. Só porque eu falo de sexo abertamente não faz de mim Maria Madalena, não, gata. Reveja aí seu cérebro, que você está usando só 5% dele".
A seguidora voltou a se manifestar depois da resposta da modelo e finalizou: "Desculpe se me enganei, você não se prostitui, mas está nas práticas da imoralidade sexual e isso é condenável.