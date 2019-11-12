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Críticas na web

Geisy Arruda é chamada de prostituta e rebate: 'Faço de graça'

Modelo, que fez fama ao protagonizar polêmica com vestido curtíssimo rosa, falou sobre fetiches com seus seguidores na web, mas acabou recebendo críticas e comentários deselegantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 09:34

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 09:34

  Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda
Geisy Arruda foi direta com uma seguidora especificamente que a chamou de prostituta após alguns diálogos de sexo no último domingo (10). A modelo abriu uma caixa de perguntas nos stories e pediu que os fãs falassem sobre fetiches secretos, mas entrou em debate com uma das pessoas que interagiu para chamá-la de meretriz. 
> Após entrevista picante, Geisy Arruda reencontra Kid Bengala em banco
"Não tem a ver, mas você não tem medo da volta do Senhor Jesus? Porque os que se prostituem não tem lugar lá", disse a fã, que logo teve que ouvir de Geisy: "Minha 'filha do Senhor Jesus', quem disse a você que eu me prostituo? Eu quando resolvo 'dar', faço de graça mesmo, por prazer. Só porque eu falo de sexo abertamente não faz de mim Maria Madalena, não, gata. Reveja aí seu cérebro, que você está usando só 5% dele". 

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A seguidora voltou a se manifestar depois da resposta da modelo e finalizou: "Desculpe se me enganei, você não se prostitui, mas está nas práticas da imoralidade sexual e isso é condenável. 

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