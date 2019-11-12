Geisy Arruda é chamada de prostituta e rebate: 'Faço de graça'

"Não tem a ver, mas você não tem medo da volta do Senhor Jesus? Porque os que se prostituem não tem lugar lá", disse a fã, que logo teve que ouvir de Geisy: "Minha 'filha do Senhor Jesus', quem disse a você que eu me prostituo? Eu quando resolvo 'dar', faço de graça mesmo, por prazer. Só porque eu falo de sexo abertamente não faz de mim Maria Madalena, não, gata. Reveja aí seu cérebro, que você está usando só 5% dele".