Graciele Lacerda coloca roupas, bolsas e acessórios à venda na web

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Está no ar!!!! @bazaronlinedagraci Preparei tudo com muito carinho, essa é a terceira edição do Bazar e confesso que a emoção só aumenta! Somos aqui uma família com mais de um milhão e trezentas mil pessoas, com vocês divido um pouco da minha vida e porque não usarmos esse espaço para fazer o bem??!!! Esse foi o meu pensamento quando criei o bazar!!! O objetivo é juntos ajudar o próximo, minimizar ao menos dores e dificuldades de pessoas iguais a nós, que precisam da nossa ajuda Acessem o site www.gracielelacerda.com e façam suas compras e ajude !!! Ah, esse ano tem novidades, alguns parceiros estão me ajudando a presentear vocês!!! Os 200 primeiros compradores ganharão um chaveiro personalizado da @origensdarte( vou mostrar nos stories) e quem comprar mais de R$ 500,00 ( quinhentos reais) concorre a uma viagem com tudo pago para o @wenbleyinn com passagens aéreas e traslados garantidos pela @voeblue! Link da BIO!!