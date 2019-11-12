Graciele Lacerda coloca roupas, bolsas e acessórios à venda na web

Graciele Lacerda decidiu anunciar a terceira edição de seu bazar solidário nesta segunda-feira (11). Em seu Instagram, a bonita escreveu que as peças estão todas à venda por meio de um site e que quem comprar mais de R$ 500, por exemplo, concorrerá a uma viagem com tudo pago. O bazar é feito para arrecadar dinheiro para projetos sociais.
A capixaba noiva de Zezé Di Camargo ainda explicou que "o objetivo é ajudar o próximo, minimizar dores e dificuldades de pessoas iguais a nós". Em outro momento do texto, postado na web, Graciele destaca: "Preparei tudo com muito carinho, essa é a terceira edição do nosso bazar e confesso que a emoção só aumenta! Somos aqui uma família com mais de um milhão e trezentas mil pessoas. Por que não usar esse espaço para fazer o bem?".
O post, que em 19h teve mais de 13,4 mil reações, dezenas de centenas de comentários, foi curtido pelo noivo, Zezé, e os fãs elogiaram a iniciativa da jornalista.
No site que Graciele indica para que as compras sejam feitas, o pagamento pode ser até feito via cartão de crédito e os itens à venda vão desde suas clássicas roupas fitness até sapatos e itens de vestuário masculino. Além disso, também há artigos de casa, esmaltes, lingerie, kit pipoca e moda praia.