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Graciele Lacerda coloca roupas, bolsas e acessórios à venda na web

Noiva de Zezé Di Camargo, jornalista capixaba Graciele Lacerda anunciou terceira edição de bazar solidário por meio de seu Instagram e peças estão à venda pela internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 09:21

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 09:21

A jornalista capixaba Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, coloca roupas, bolsas e acessórios à venda na internet Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
Graciele Lacerda decidiu anunciar a terceira edição de seu bazar solidário nesta segunda-feira (11). Em seu Instagram, a bonita escreveu que as peças estão todas à venda por meio de um site e que quem comprar mais de R$ 500, por exemplo, concorrerá a uma viagem com tudo pago. O bazar é feito para arrecadar dinheiro para projetos sociais. 
A capixaba noiva de Zezé Di Camargo ainda explicou que "o objetivo é ajudar o próximo, minimizar dores e dificuldades de pessoas iguais a nós". Em outro momento do texto, postado na web, Graciele destaca: "Preparei tudo com muito carinho, essa é a terceira edição do nosso bazar e confesso que a emoção só aumenta! Somos aqui uma família com mais de um milhão e trezentas mil pessoas. Por que não usar esse espaço para fazer o bem?". 
> Vídeo: Wanessa Camargo fala de carreira e relação com Zezé e Graciele
Ver essa foto no Instagram

Está no ar!!!! @bazaronlinedagraci Preparei tudo com muito carinho, essa é a terceira edição do Bazar e confesso que a emoção só aumenta! Somos aqui uma família com mais de um milhão e trezentas mil pessoas, com vocês divido um pouco da minha vida e porque não usarmos esse espaço para fazer o bem??!!! Esse foi o meu pensamento quando criei o bazar!!! O objetivo é juntos ajudar o próximo, minimizar ao menos dores e dificuldades de pessoas iguais a nós, que precisam da nossa ajuda Acessem o site www.gracielelacerda.com e façam suas compras e ajude !!! Ah, esse ano tem novidades, alguns parceiros estão me ajudando a presentear vocês!!! Os 200 primeiros compradores ganharão um chaveiro personalizado da @origensdarte( vou mostrar nos stories) e quem comprar mais de R$ 500,00 ( quinhentos reais) concorre a uma viagem com tudo pago para o @wenbleyinn com passagens aéreas e traslados garantidos pela @voeblue! Link da BIO!!

Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial) em

O post, que em 19h teve mais de 13,4 mil reações, dezenas de centenas de comentários, foi curtido pelo noivo, Zezé, e os fãs elogiaram a iniciativa da jornalista. 

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No site que Graciele indica para que as compras sejam feitas, o pagamento pode ser até feito via cartão de crédito e os itens à venda vão desde suas clássicas roupas fitness até sapatos e itens de vestuário masculino. Além disso, também há artigos de casa, esmaltes, lingerie, kit pipoca e moda praia. 

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