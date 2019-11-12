Manoel Gomes, da 'Caneta Azul', ganha R$ 30 mil de Carlinhos Maia

Autor do hit "Caneta Azul", o cantor maranhense Manoel Gomes, 49, tinha como sonho reformar a casa dos pais. E agora deverá conseguir. O humorista e influenciador Carlinhos Maia prometeu doar a ele o valor de R$ 30 mil. A revelação foi feita no ar na Record, no programa Hora do Faro, do último domingo (10).
"As pessoas me perguntam o motivo de eu ajudar. Vocês compram nossos shows, nos divulgam tanto. Então não custa nada tirar um pedaço e dividir com você para ter mais conforto. Eu disse que doaria R$ 10 mil, mas vou doar R$ 30 mil."
Além da oferta, Gomes também recebeu um convite de Maia. "Seu sonho é reformar a casa da sua mãe e gravar CD. Disco o pessoal já conseguiu. Quero convidar você para passar o Natal com a gente e cantar com a gente, fazer show", reforçou Maia, que costuma fazer grandes festas com muitos influenciadores digitais.
Gomes agradeceu o incentivo. "Estou feliz. Estava sofrendo direto, comi muita farofa no sertão."
O maranhense Manoel Gomes deverá lançar um álbum ainda esse ano. "Não podemos deixar passar essa febre", afirma Laércio da Costa, que está produzindo o disco de Manoel. "Ele tem mais de 21 mil músicas, todas nesse estilo bem brega, mas é um fenômeno", completa o produtor musical, que compara Manoel a Tiririca, que estourou com a música "Florentina" (1996).
Essa não é a primeira vez que Carlinhos Maia faz doações e divulga. Em junho, ele voltou de lua de mel e deu um carro para um desconhecido no meio da rua.
Em agosto, Carlinhos Maia comprou um fogão e uma geladeira para um casal de catadores de lixo após conhecê-los na rua.