Irmã de Ivete Sangalo abre o jogo e diz que irmão morreu de mágoa

Monica Sangalo, uma das irmãs da cantora Ivete Sangalo, usou seu perfil do Instagram para expor uma "briga" de família. Segundo ela, o irmão Jesus Sangalo, que morreu na última quinta (7) vítima de uma infecção generalizada provocada por complicações de uma bariátrica, morreu, na verdade, de mágoa.
"Há várias formas de morrer. Algumas suaves, outras nem tanto. Pode-se morrer de mágoa, que se disfarça em doenças de mil nomes. Por causa da tristeza a pessoa vai perdendo a vontade, vai cultivando a esperança vã de um dia, quem sabe, aquela dor passe, mas nunca passa. Há quem não aguente", escreveu Monica, se referindo às acusações de roubo feitas a Jesus na ocasião em que ele era empresário da irmã famosa.
Monica aproveitou o momento para defender o irmão e esclarecer outras questões referentes a toda a situação: "Jesus não tinha em seu DNA a semente da desonestidade, do mau-caratismo e da covardia. Era um homem nobre, íntegro, altruísta, do bem. Quem ergue um império como o que ele ergueu, com talento, alegria, lucidez, perseverança, criatividade, alguma brabeza, errando e acertando, aprendendo e ensinando, pelo puro prazer de realizar, não precisa tirar nada de ninguém. Basta apenas receber os aplausos merecidos. E eu o aplaudirei enquanto viver".