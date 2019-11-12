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Morte de Jesus Sangalo

Irmã de Ivete Sangalo abre o jogo e diz que irmão morreu de mágoa

Jesus Sangalo, irmão de Ivete e Monica Sangalo, morreu de infecção generalizada após complicações causadas por uma bariátrica; irmã da cantora famosa foi à web desabafar e abriu o jogo sobre o episódio da perda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 09:45

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 09:45

A cantora Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
Monica Sangalo, uma das irmãs da cantora Ivete Sangalo, usou seu perfil do Instagram para expor uma "briga" de família. Segundo ela, o irmão Jesus Sangalo, que morreu na última quinta (7) vítima de uma infecção generalizada provocada por complicações de uma bariátrica, morreu, na verdade, de mágoa
"Há várias formas de morrer. Algumas suaves, outras nem tanto. Pode-se morrer de mágoa, que se disfarça em doenças de mil nomes. Por causa da tristeza a pessoa vai perdendo a vontade, vai cultivando a esperança vã de um dia, quem sabe, aquela dor passe, mas nunca passa. Há quem não aguente", escreveu Monica, se referindo às acusações de roubo feitas a Jesus na ocasião em que ele era empresário da irmã famosa. 
> Irmão de Ivete Sangalo morre aos 54 anos em Salvador
Ver essa foto no Instagram

Há muitas maneiras de morrer. Inclusive pode-se morrer aos poucos. Hoje, parte de mim morre com meu irmão Jesus. E não sei bem o que fazer com isso. Estou absolutamente devastada e derrotada. É incompreensível que um sujeito genial como ele nos deixe tão cedo. Pra mim parece inacreditável. Jesus era um desafiador, desafiava a dor, desafiava a vida, desafiava limites, mesmo quando isso significava ameaçar a própria vida. E costumava fazer tal coisa parecer fácil, convencia a todos que a diferença entre viver e morrer era um estalar de dedos, um relâmpago e pronto, tudo acabado. Não foi assim com ele. Foram três longos meses de luta, ganha hoje, perde amanhã, sobressaltos, tristeza, alegria, tristeza, alegria, tristeza, um teste longo de resistência a que ele se submeteu sem um ai, sem jamais reclamar, com humor e otimismo, me ensinando a ser madura e adulta, eu, uma chorona reclamona profissional. Eu o amava profundamente. Tivemos ao longo da vida muitos arranca-rabos, ele era turrão, eu sou marrenta, as faíscas eram inevitáveis. Mas como era doce e carinhoso, preocupado com todos, incapaz de ser feliz sozinho, queria todos à sua volta assim, felizes, não via sentido se não fosse desse jeito. Um homem privilegiado pela inteligência complexa, um artista criador, generoso, empolgado, empenhado, um esteta, um louco franco-atirador que no fundo buscava o amor em todas as suas formas, o mesmo homem que nos deixa um legado de grandes realizações, pois somente sob sua batuta visionária poderíamos ter o projeto Ivete San Galo, case nacional e internacional de sucesso, arquitetado e levado a termo pela sua persistência e valentia. Jesus preocupava-se genuinamente com os outros, não sossegava enquanto não arrumasse a vida de um e de outro, um homem de gestos largos, de ambições elevadas, que passavam ao largo da ilusória tolice das posses materiais, dinheiro, coisas assim. Era um realizador, movido a sonhos, projetos, emoções, essas coisas que hoje parecem tão esquecidas pelas pessoas de um modo geral. ( segue )

Uma publicação compartilhada por MataHari (@monicasangalo) em

Monica aproveitou o momento para defender o irmão e esclarecer outras questões referentes a toda a situação: "Jesus não tinha em seu DNA a semente da desonestidade, do mau-caratismo e da covardia. Era um homem nobre, íntegro, altruísta, do bem. Quem ergue um império como o que ele ergueu, com talento, alegria, lucidez, perseverança, criatividade, alguma brabeza, errando e acertando, aprendendo e ensinando, pelo puro prazer de realizar, não precisa tirar nada de ninguém. Basta apenas receber os aplausos merecidos. E eu o aplaudirei enquanto viver".

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