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Crime

Condenado por morte de jovem há 13 anos na Serra é preso em Vila Valério

Uanderson Batista Gonçalves, de 30 anos, foi localizado no interior de Vila Valério após se esconder usando o nome do irmão; crime ocorreu em 2014, em Jacaraípe

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 11:52

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

23 abr 2026 às 11:52
Suspeito estava foragido há cerca de três anos e foi encontrado no Córrego do Tesouro
Uanderson Batista Gonçalves, de 30 anos, estava foragido há cerca de três anos e se passava pelo irmão, segundo as investigações. PCES

Um homem de 30 anos, condenado por um homicídio ocorrido há 13 anos, foi preso na localidade de Córrego do Tesouro, em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Uanderson Batista Gonçalves se escondia utilizando o nome do irmão.

O crime pelo qual Uanderson foi condenado é o assassinato de Ueslei Vieira Santos, de 21 anos, em janeiro de 2014, no bairro Residencial Jacaraípe, na Serra, na Grande Vitória. De acordo com as investigações, a vítima tinha uma dívida de R$ 250 com o tráfico de drogas da região. Quando assumiu a gerência do ponto, Uanderson passou a cobrar o valor, sem sucesso.

Ainda segundo a polícia, ele e comparsas entraram em contato com Ueslei e o atraíram até o local do crime, sob a promessa de que resolveriam a situação. Ao chegar, o jovem foi surpreendido e atingido por dois tiros no pescoço, disparados por Uanderson.

Mesmo após Ueslei cair ferido no chão, os comparsas de Uanderson continuaram atirando nas costas dele, o que o impossibilitou de qualquer reação ou movimentação para se defender.

Após a prisão, Uanderson foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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