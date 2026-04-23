Condenado por morte de jovem há 13 anos na Serra é preso em Vila Valério

Um homem de 30 anos, condenado por um homicídio ocorrido há 13 anos, foi preso na localidade de Córrego do Tesouro, em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Uanderson Batista Gonçalves se escondia utilizando o nome do irmão.
O crime pelo qual Uanderson foi condenado é o assassinato de Ueslei Vieira Santos, de 21 anos, em janeiro de 2014, no bairro Residencial Jacaraípe, na Serra, na Grande Vitória. De acordo com as investigações, a vítima tinha uma dívida de R$ 250 com o tráfico de drogas da região. Quando assumiu a gerência do ponto, Uanderson passou a cobrar o valor, sem sucesso.
Ainda segundo a polícia, ele e comparsas entraram em contato com Ueslei e o atraíram até o local do crime, sob a promessa de que resolveriam a situação. Ao chegar, o jovem foi surpreendido e atingido por dois tiros no pescoço, disparados por Uanderson.
Mesmo após Ueslei cair ferido no chão, os comparsas de Uanderson continuaram atirando nas costas dele, o que o impossibilitou de qualquer reação ou movimentação para se defender.
Após a prisão, Uanderson foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.