Condenado por morte de jovem há 13 anos na Serra é preso em Vila Valério

O crime pelo qual Uanderson foi condenado é o assassinato de Ueslei Vieira Santos, de 21 anos, em janeiro de 2014, no bairro Residencial Jacaraípe, na Serra, na Grande Vitória. De acordo com as investigações, a vítima tinha uma dívida de R$ 250 com o tráfico de drogas da região. Quando assumiu a gerência do ponto, Uanderson passou a cobrar o valor, sem sucesso.