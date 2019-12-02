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Festão de casamento!

Marcus Buaiz e Wanessa são padrinhos de maquiador das ricas e famosas

Empresário capixaba Marcus Buaiz e a esposa, Wanessa Camargo, marcaram presença na festa de casamento de Ale de Souza, o maquiador das famosas e atrizes da Globo, com Rodrigo Shimoto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 12:33

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 12:33

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz: padrinhos do casamento de Ale de Souza, o maquiador das famosas, em São Paulo Crédito: Roberto Tamer
O empresário capixaba Marcus Buaiz e sua esposa, a cantora Wanessa Camargo, foram dois dos padrinhos escolhidos por Ale de Souza, conhecido na web por ser o maquiador das ricas e famosas do Brasil - sobretudo das atrizes da Globo -, que selou união com Rodrigo Shimoto neste domingo (1º), no Iate Clube de Santos, em São Paulo. 
Wanessa usou um modelo azul claro da maison Lethicia Bronstein, conhecida por só fazer modelitos que circulam entre tapetes vermelhos e festões de luxo. 
Ver essa foto no Instagram

??  ? @lethiciabronstein

Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa) em

No Instagram, o empresário capixaba escreveu: "Que honra e orgulho ser padrinho do meu irmão, Ale de Souza, e do Rodrigo Shimoto! No altar, tivemos aula de amor e união. Desejo tudo de melhor a este casal tão especial". Na foto publicada pelo próprio maquiador, Marcus também comentou no post com um emoji de coração. 

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Além de Wanessa, Claudia Raia, Flávia Alessandra, Deborah Secco, Juliana Paes, Preta Gil, Carol Sampaio e Paolla Oliveira foram outras das madrinhas convidadas. 
Os noivos tiveram os looks assinados pelo estilista Alexandre Won e trocaram alianças da label do designer Antonio Bernardo. 

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