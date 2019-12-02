Marcus Buaiz e Wanessa são padrinhos de maquiador das ricas e famosas

O empresário capixaba Marcus Buaiz e sua esposa, a cantora Wanessa Camargo, foram dois dos padrinhos escolhidos por Ale de Souza, conhecido na web por ser o maquiador das ricas e famosas do Brasil - sobretudo das atrizes da Globo -, que selou união com Rodrigo Shimoto neste domingo (1º), no Iate Clube de Santos, em São Paulo.
Wanessa usou um modelo azul claro da maison Lethicia Bronstein, conhecida por só fazer modelitos que circulam entre tapetes vermelhos e festões de luxo.
No Instagram, o empresário capixaba escreveu: "Que honra e orgulho ser padrinho do meu irmão, Ale de Souza, e do Rodrigo Shimoto! No altar, tivemos aula de amor e união. Desejo tudo de melhor a este casal tão especial". Na foto publicada pelo próprio maquiador, Marcus também comentou no post com um emoji de coração.
Além de Wanessa, Claudia Raia, Flávia Alessandra, Deborah Secco, Juliana Paes, Preta Gil, Carol Sampaio e Paolla Oliveira foram outras das madrinhas convidadas.
Os noivos tiveram os looks assinados pelo estilista Alexandre Won e trocaram alianças da label do designer Antonio Bernardo.