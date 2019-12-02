Marcus Buaiz e Wanessa são padrinhos de maquiador das ricas e famosas

Wanessa usou um modelo azul claro da maison Lethicia Bronstein, conhecida por só fazer modelitos que circulam entre tapetes vermelhos e festões de luxo.

No Instagram, o empresário capixaba escreveu: "Que honra e orgulho ser padrinho do meu irmão, Ale de Souza, e do Rodrigo Shimoto! No altar, tivemos aula de amor e união. Desejo tudo de melhor a este casal tão especial". Na foto publicada pelo próprio maquiador, Marcus também comentou no post com um emoji de coração.