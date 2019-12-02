Luan Santana sensualiza sem camisa com corpão molhado: 'Paraíso'

Luan Santana fez a alegria dos fãs ao postar uma foto sem camisa na web totalmente molhado depois de provavelmente ter dado um pulo em um rio da Amazônia.
"Floresta Amazônica é o pulmão do mundo. Que a gente nunca se esqueça de lembrar. Um Paraíso! Maués, Amazonas", escreveu ele, na legenda do post, no Instagram.
"Benza Deus", disse uma fã, seguida de "Um paraíso chamado Luan Santana". Outro, comentou: "Que saúde! Vem mergulhar aqui". Uma terceira internauta arrematou: "Isso não é homem, é obra de arte".