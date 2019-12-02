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Luan Santana sensualiza sem camisa com corpão molhado: 'Paraíso'

Cantor Luan Santana postou foto sensual sem camisa após mergulho em rio da Amazônia; ele chocou os fãs ao exibir corpão e fez a alegria dos seguidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 10:13

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 10:13

O cantor Luan Santana sensualiza sem camisa ao exibir corpão molhado Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana
Luan Santana fez a alegria dos fãs ao postar uma foto sem camisa na web totalmente molhado depois de provavelmente ter dado um pulo em um rio da Amazônia. 
"Floresta Amazônica é o pulmão do mundo. Que a gente nunca se esqueça de lembrar. Um Paraíso! Maués, Amazonas", escreveu ele, na legenda do post, no Instagram. 

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"Benza Deus", disse uma fã, seguida de "Um paraíso chamado Luan Santana". Outro, comentou: "Que saúde! Vem mergulhar aqui". Uma terceira internauta arrematou: "Isso não é homem, é obra de arte". 

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