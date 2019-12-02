Filhos de Gugu já estão nos EUA para volta às aulas

O apresentador Gugu Liberato e os filhos Crédito: Reprodução/Instagram @joaoaugustoliberato

Os filhos de Gugu , João Augusto, 18, e as gêmeas Sofia e Marina, 15, retornaram para os Estados Unidos, onde moram, junto com a mãe Rose Miriam de Matteo, 55, nesse sábado (30). Segundo informou a assessoria, os jovens voltam às aulas na segunda-feira (2) e o primogênito do apresentador, inclusive, tem uma prova marcada para esse dia.

Compareceram ao velório os apresentadores Geraldo Luís, Ratinho, Sabrina Sato, Eliana e Marcos Mion; membros das bandas Polegar e Dominó, criadas por Gugu nos anos 1990; e Cintia e Silvia Abravanel, filhas de Silvio Santos. O dono do SBT não compareceu, mas mandou uma coroa de rosas.

TRAJETÓRIA DE GUGU LIBERATO

Gugu, que começou a trabalhar como office-boy em uma imobiliária em São Paulo, teve uma carreira repleta de sucessos e polêmicas, que incluem desde a famosa Banheira do Gugu até uma entrevista com supostos membros do PCC que faziam ameaças a políticos e jornalistas -desmentida pela própria facção.

Ele contou à Folha de S.Paulo na década de 1990 que chegou a mandar cartas para Silvio Santos, com ideias e sugestões para os programas dele, até que foi chamado. Silvio resolveu dar uma chance ao menino, na época com apenas 14 anos, contratando-o como assistente de produção, quando o apresentador ainda estava na Globo.

Ao conseguir a concessão que daria origem ao SBT, Silvio deu a oportunidade de apresentador a Gugu. Passou pelo Viva a Noite, Passa ou Repassa, Sabadão Sertanejo e Domingo Legal, onde se consolidou, chegando a mudar de horário para competir diretamente com o Domingão do Faustão (Globo), até então líder no horário.

Gugu estreou na Record em 2009, onde hoje apresentava os realities Power Couple Brasil e Canta Comigo. Esse último está hoje na reta final da segunda temporada. Segundo a Record, o apresentador chegou a gravar a final, prevista até então para ir ao ar dia 4 de dezembro.