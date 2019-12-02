Leandro Hassum coloca mansão milionária à venda nos EUA

Leandro Hassum, 46, está de mudança. O ator avisou os fãs neste sábado (30), pelas redes sociais, que está trocando de mansão nos Estados Unidos.
Atualmente, o ator é proprietário de uma casa na cidade de Windermere, nos arredores de Orlando, na Flórida. É por ali que ficam os parques temáticos da Disney e da Universal. Mas, de acordo com ele, chegou a hora de trocar de imóvel.
"Eu, Karina e Pietra estamos nos mudando de casa. Estamos comprando outra casa também lá em Orlando, muito linda, e estamos vendendo a nossa casa, que nós estamos morando hoje", disse em um vídeo.
A propriedade está à venda por US$ 849.900 (cerca de R$ 3,59 milhões) e tem 485 m². Por eles estão distribuídos seis dormitórios, cinco banheiros e ainda uma piscina aquecida com painéis solares.
Localizado em uma esquina, o imóvel tem vista para um grande lago e é rodeado por outras mansões. Ele foi construído em 2016 e ainda tem área para churrasco e uma sala de TV que mais parece com um cinema particular.