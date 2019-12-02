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"Maior desafio"

Leo Dias abre o jogo após demissão do SBT fala de novo trabalho

Ao blog Hugo Gloss, o colunista Leo Dias abriu o jogo e falou tudo depois de pedir demissão do SBT; jornalista vai voltar para a Rede TV
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 10:00

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 10:00

O colunista Leo Dias Crédito: Reprodução/Instagram @leodias
Leo Dias está de casa nova! Ou nem tão nova assim. É que depois de pedir demissão do SBT, o colunista anunciou, em entrevista exclusiva ao blog Hugo Gloss, que vai voltar para a Rede TV, mas de um jeito diferente. Para quem não lembra. Leo foi repórter do TV Fama entre 2013 e 2016. 
> Após demissão, Leo Dias fará livro sobre escândalo de Silvio Santos
"A única coisa que eu estou autorizado a falar é que é o maior desafio da minha vida até hoje", disse, durante o bate-papo com a publicação online. 

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Antes de assumir o novo emprego, Leo Dias  - que ficou um dia desempregado - causou polêmica na web ao dizer que não tinha dó de deixar a emissora de Silvio Santos porque nem o SBT e nem ele precisam um do outro. 

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