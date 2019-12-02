Leo Dias abre o jogo após demissão do SBT fala de novo trabalho

Leo Dias está de casa nova! Ou nem tão nova assim. É que depois de pedir demissão do SBT, o colunista anunciou, em entrevista exclusiva ao blog Hugo Gloss, que vai voltar para a Rede TV, mas de um jeito diferente. Para quem não lembra. Leo foi repórter do TV Fama entre 2013 e 2016.
"A única coisa que eu estou autorizado a falar é que é o maior desafio da minha vida até hoje", disse, durante o bate-papo com a publicação online.
Antes de assumir o novo emprego, Leo Dias - que ficou um dia desempregado - causou polêmica na web ao dizer que não tinha dó de deixar a emissora de Silvio Santos porque nem o SBT e nem ele precisam um do outro.