Leo Dias abre o jogo após demissão do SBT fala de novo trabalho

"A única coisa que eu estou autorizado a falar é que é o maior desafio da minha vida até hoje", disse, durante o bate-papo com a publicação online.

Antes de assumir o novo emprego, Leo Dias - que ficou um dia desempregado - causou polêmica na web ao dizer que não tinha dó de deixar a emissora de Silvio Santos porque nem o SBT e nem ele precisam um do outro.