Após demissão, Leo Dias fará livro sobre escândalo de Silvio Santos

Crédito: Isabele Benito

Leo Dias definiu que o próximo livro que vai escrever será sobre um escândalo da família Abravanel. Ele se refere à ocasião em que Patrícia Abravanel, filha do dono do SBT, foi sequestrada em 2001. A obra deve ser lançada em 2021, segundo o Uol.

Segundo o colunista, em entrevista ao Uol, após se demitir do SBT ficará mais fácil dedicar tempo nesses trabalhos e ele também pretende firmar parceria com Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Bope e autor do livro Elite da Tropa, que inspirou o filme "Tropa de Elite" (2007).

"Com a saída do SBT estou livre para seguir com esse projeto. Vamos contar a verdadeira história do sequestro, que até hoje o Brasil não entendeu e que tem uma série de incógnitas", disse.