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Após demissão, Leo Dias fará livro sobre escândalo de Silvio Santos

O próximo livro que Leo Dias vai lançar vai tratar de um escândalo envolvendo Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, de quando a herdeira do SBT foi sequestrada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 09:42

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 09:42

  Crédito: Isabele Benito
Leo Dias definiu que o próximo livro que vai escrever será sobre um escândalo da família Abravanel. Ele se refere à ocasião em que Patrícia Abravanel, filha do dono do SBT, foi sequestrada em 2001. A obra deve ser lançada em 2021, segundo o Uol. 
Segundo o colunista, em entrevista ao Uol, após se demitir do SBT ficará mais fácil dedicar tempo nesses trabalhos e ele também pretende firmar parceria com Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Bope e autor do livro Elite da Tropa, que inspirou o filme "Tropa de Elite" (2007). 
"Com a saída do SBT estou livre para seguir com esse projeto. Vamos contar a verdadeira história do sequestro, que até hoje o Brasil não entendeu e que tem uma série de incógnitas", disse. 
O colunista fala que ainda tentou falar com a herdeira do SBT nos últimos meses, mas de nada adiantou: ""Durante os últimos meses a procurei por diversas vezes, mas ela não se mostrou muito disposta a falar. Até o final da apuração vamos ter um depoimento da Patrícia. Mas mesmo se ela não quiser colaborar o livro vai sair". 

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