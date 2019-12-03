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Antonelli, Gretchen e mais famosos cobram por mensagens para fãs

Por meio de um site, famosos como Henri Castelli, Giovanna Antonelli e Gretchen estão cobrando até R$ 500 para enviarem mensagens para fãs; entenda a polêmica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 09:12

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 09:12

A artista Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen
Imagine pedir uma força para a Giovanna Antonelli ajudar você a reatar com sua namorada. Ou que Henri Castelli mande uma mensagem de Natal para sua mamãe. Ou uma poesia lida pela sua celebridade preferida. Essa é a proposta do site Okanal.com, que entrou no ar na noite de sábado (30), com 250 artistas disponíveis para gravarem vídeos exclusivos de acordo com o desejo do freguês.
Thiago Lacerda, Maitê Proença, Marcos Breda, Adriane Galisteu, Marcos Pasquim, Bela Gil, Gretchen, Diego Hypólito, Danielle Winits. A lista é longa e, no site, vem dividida entre áreas de atuação: atores e atrizes, cantores, youtubers, chefs, atletas, apresentadores e por aí vai. 
Entrando na página de cada um pode-se assistir pequenos vídeos com os artistas oferecendo seus serviços. "A ideia de agregar talentos e ídolos num lugar só e gerar essa interação de um jeito divertido e diferente e, de certa forma, diminuir a distância entre as pessoas, realizar sonhos e poder fazer surpresas é uma delícia", contou a atriz Giovanna Antonelli a reportage,
"Juro que minha expectativa é me divertir com as criações da galera", diz Giovanna, cujas mensagens customizadas custam R$ 250.
O preço varia para cada um, e vem estampado ao lado do nome da celebridade. O mínimo é de R$ 50, mas há quem custe R$ 500, como Gretchen, Adriane Galisteu, Henri Castelli e  Thiago Lacerda. Quem escolhe o valor é o próprio artista, e ele pode mudá-lo de acordo com a demanda. Os vídeos encomendados têm no mínimo 30 segundos e são recebidos por e-mail.
O importante é que o usuário dê o máximo possível de informação sobre a pessoa que receberá o vídeo, explica Elaine Macedo, idealizadora e diretora de Okanal. Se sua mãe vai fazer aniversário, por exemplo, conta se ela torce para algum time, se é louca por café ou se faz o melhor bacalhau do bairro.
Dessa forma, o artista pode improvisar uma mensagem melhor em cima dessa história."Sabe que me pedem direto para fazer vídeos quando estou em aeroportos?", conta o ator Henri Castelli. "Esses dias, um cara supersimpático se aproximou de mim e disse que a filha dele estava comemorando aniversário e iria para a Disney pela primeira vez. Eu gravei uma mensagem para a menina, contando da minha primeira vez lá em Orlando. Com esse site, agora qualquer um pode pedir vídeos assim."  

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A criadora Elaine Macedo trabalha com produções teatrais há 30 anos e teve uma passagem de 12 anos pela Globo, indicando atores e atrizes para as novelas e programas da emissora. Natural, portanto, que, nesse primeiro momento, o forte de Okanal sejam atores e atrizes.
"Essa proximidade, principalmente com os agentes e empresários dos talentos, é que possibilitou o nascimento de Okanal. Afinal, é uma plataforma inédita por aqui, e foi preciso uma boa dose de confiança para que os artistas embarcassem na novidade", diz Elaine.
O site ficou em gestação por dois anos. Há seis meses, Elaine descobriu uma página semelhante nos Estados Unidos, a Cameo.com. A versão americana é bem maior, com cerca de 10 mil personalidades, mas não espere encontrar o Brad Pitt por ali. Quase todos são desconhecidos, como coadjuvantes de séries ou atletas de futebol americano.
E antes que algum engraçadinho se assanhe, vale deixar bem claro: estão proibidas mensagens sobre sexo, política e, é claro, de ódio contra qualquer grupo ou pessoa.

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