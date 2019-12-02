Cláudia Rodrigues é internada às pressas com fortes dores

"As dores na cabeça se intensificaram muito desde a última internação. Sábado, ela foi a um casamento e, ontem, tomou Tylenol por conta das dores. Depois, foi internada. Pedimos urgência na medicação para este novo tratamento. Estamos confiantes para que a doença consiga parar de evoluir", disse Adriane, em entrevista à publicação.