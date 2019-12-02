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Cláudia Rodrigues é internada às pressas com fortes dores

Atriz e humorista Cláudia Rodrigues deu entrada na ala de neurologia do Albert Einstein com fortes dores de cabeça; artista deve iniciar novo tratamento para esclerose múltipla nesta semana, diz porta-voz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 16:02

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 16:02

A atriz e humorista Cláudia Rodrigues Crédito: Reprodução/Instagram @claudia_rodrigues_oficial
Cláudia Rodrigues foi internada às pressas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na noite deste domingo (1º) com fortes dores de cabeça. Segundo informações da revista Quem, a atriz deu entrada na ala de neurologia nesta segunda (2). A informação foi confirmada pela empresária da humorista, Adriane Bonato. 
De acordo com a porta-voz, Cláudia está passando por exames e deve iniciar tratamento com nova medicação importada ainda nesta semana. O procedimento pretende barrar o avanço da esclerose múltipla em seu cérebro. 

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"As dores na cabeça se intensificaram muito desde a última internação. Sábado, ela foi a um casamento e, ontem, tomou Tylenol por conta das dores. Depois, foi internada. Pedimos urgência na medicação para este novo tratamento. Estamos confiantes para que a doença consiga parar de evoluir", disse Adriane, em entrevista à publicação.

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