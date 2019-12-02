Cláudia Rodrigues é internada às pressas com fortes dores

Cláudia Rodrigues foi internada às pressas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na noite deste domingo (1º) com fortes dores de cabeça. Segundo informações da revista Quem, a atriz deu entrada na ala de neurologia nesta segunda (2). A informação foi confirmada pela empresária da humorista, Adriane Bonato.
De acordo com a porta-voz, Cláudia está passando por exames e deve iniciar tratamento com nova medicação importada ainda nesta semana. O procedimento pretende barrar o avanço da esclerose múltipla em seu cérebro.
"As dores na cabeça se intensificaram muito desde a última internação. Sábado, ela foi a um casamento e, ontem, tomou Tylenol por conta das dores. Depois, foi internada. Pedimos urgência na medicação para este novo tratamento. Estamos confiantes para que a doença consiga parar de evoluir", disse Adriane, em entrevista à publicação.