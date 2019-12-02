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Geisy Arruda abusa no fio dental e exibe bumbum gigante em foto

Modelo Geisy Arruda usou uma calcinha fio dental e foi abusada ao exibir o bumbum gigante com vista paradisíaca de praia de Fortaleza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 15:57

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 15:57

A modelo Geisy Arruda Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda
Geisy Arruda está curtindo uns dias de relax em Fortaleza, um de seus destinos declaradamente preferidos no Brasil. Mas nesta segunda (2) a bonita resolveu chocar a web postando uma foto em que exibe um bumbum gigante dando "bom dia" na legenda do registro. 

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Os seguidores ficaram pasmos com o shape da modelo e logo comentaram: "Que bumbum!". Outro comentou: "Que visão!". Uma seguidora também admitiu: "Bumbum perfeito". 
> Geisy Arruda revela fetiche e desejo de fazer sexo com anão: "Posições"
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Bom dia! ?

Uma publicação compartilhada por Geisy Arruda (@geisy_arruda) em

Recentemente, Geisy ficou em alta ao surgir em encontros com Kid Bengala em que, das conversas, sempre surgia algum comentário polêmico, como quando ela revelou ter o sonho de fazer sexo com um anão

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