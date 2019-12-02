Geisy Arruda abusa no fio dental e exibe bumbum gigante em foto

Geisy Arruda está curtindo uns dias de relax em Fortaleza, um de seus destinos declaradamente preferidos no Brasil. Mas nesta segunda (2) a bonita resolveu chocar a web postando uma foto em que exibe um bumbum gigante dando "bom dia" na legenda do registro.
Os seguidores ficaram pasmos com o shape da modelo e logo comentaram: "Que bumbum!". Outro comentou: "Que visão!". Uma seguidora também admitiu: "Bumbum perfeito".
Recentemente, Geisy ficou em alta ao surgir em encontros com Kid Bengala em que, das conversas, sempre surgia algum comentário polêmico, como quando ela revelou ter o sonho de fazer sexo com um anão.