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Geisy Arruda revela fetiche e desejo de fazer sexo com anão: 'Posições'

Conhecida por suas polêmicas sexuais, Geisy Arruda soltou mais um fetiche e disse ter desejo de fazer sexo com anão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 10:07

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 10:07

  Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda
Geisy Arruda entregou o jogo nesta terça-feira sobre mais um segredo íntimo. Em seu canal do YouTube, o Ponto G, a modelo diz que tem muita vontade de fazer sexo com anão: "Imagine as posições que dá para fazer". 
"É normal ter vontade de transar com pessoas teoricamente diferentes da gente. O homem também tem vontade de transar com uma anã. Por que eu não posso?", disse ela, no vídeo. 

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"Imagine transar com um homem em miniatura, mas que nem tudo é pequeno. Imagine as posições que dá para fazer. É como um homem portátil. Deve ser muito divertido. Tenho recebido emails de anões de todo o Brasil. Estou me sentindo a Branca de Neve", continuou a bonita, na gravação. 

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