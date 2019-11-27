Geisy Arruda revela fetiche e desejo de fazer sexo com anão: 'Posições'

Geisy Arruda entregou o jogo nesta terça-feira sobre mais um segredo íntimo. Em seu canal do YouTube, o Ponto G, a modelo diz que tem muita vontade de fazer sexo com anão: "Imagine as posições que dá para fazer".
"É normal ter vontade de transar com pessoas teoricamente diferentes da gente. O homem também tem vontade de transar com uma anã. Por que eu não posso?", disse ela, no vídeo.
"Imagine transar com um homem em miniatura, mas que nem tudo é pequeno. Imagine as posições que dá para fazer. É como um homem portátil. Deve ser muito divertido. Tenho recebido emails de anões de todo o Brasil. Estou me sentindo a Branca de Neve", continuou a bonita, na gravação.