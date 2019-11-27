Homem passa fake news sobre velório de Gugu, diz assessoria

O apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @regiane_olivier

A assessoria de familiares de Gugu Liberato informou nesta terça-feira (26) que um homem está tentando se passar por organizador do velório do apresentador e entrando em contato com vários artistas, mas ele não tem qualquer ligação com a família e está passando notícias falsas sobre o assunto.

"Peço a todos a gentileza de informar que não existe ninguém organizando o velório e convidando artistas para falar com a família. A família não tem condição de falar com ninguém", disse a assessora Esther Rocha.

Segundo ela, o homem identificado como Júnior liga para celebridades e afirma que a mãe do apresentador gostaria de falar com elas, o que não é verdade. Rocha afirmou também que são estudadas medidas legais para impedir a ação deste homem.

O velório do comunicador acontecerá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e será aberto ao público. O sepultamento vai acontecer no jazigo da família no Cemitério Getsêmani do Morumbi, em São Paulo.

Atendendo a um pedido de Gugu, a família autorizou a doação de todos os órgãos do apresentador. Antes do procedimento cirúrgico a família pediu que fosse lido um texto escrito em primeira pessoa em memória de Liberato.

MORTE DE GUGU

Gugu Liberato, 60, teve a morte anunciada na última sexta-feira (22). Ele morreu em um hospital em Orlando, no estado americano da Flórida, onde estava internado desde a quarta anterior (20). O apresentador, que morava em um condomínio nos arredores da cidade, caiu de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

Gugu foi encaminhado a um hospital Orlando Health Medical Center. Devido à gravidade de seu estado, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte.

"Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos filhos. E assim foi até o final da vida, ocorrida após um acidente caseiro", escreveu a família, em nota. Ainda não há detalhes sobre o traslado do corpo para o Brasil.