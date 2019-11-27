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Homem passa fake news sobre velório de Gugu, diz assessoria

Segundo familiares de Gugu Liberato, que morreu após tragédia em mansão nos Estados Unidos, um homem está se passando por organizador de velório para falar sobre informações que são mentira; entenda a polêmica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 09:22

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 09:22

O apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @regiane_olivier
A assessoria de familiares de Gugu Liberato informou nesta terça-feira (26) que um homem está tentando se passar por organizador do velório do apresentador e entrando em contato com vários artistas, mas ele não tem qualquer ligação com a família e está passando notícias falsas sobre o assunto. 
"Peço a todos a gentileza de informar que não existe ninguém organizando o velório e convidando artistas para falar com a família. A família não tem condição de falar com ninguém", disse a assessora Esther Rocha.
> Gugu Liberato, entre os mais ricos do Brasil, deixa herança milionária
Segundo ela, o homem identificado como Júnior liga para celebridades e afirma que a mãe do apresentador gostaria de falar com elas, o que não é verdade. Rocha afirmou também que são estudadas medidas legais para impedir a ação deste homem. 
A assessoria informou que a data e o horário do velório ainda não estão confirmados. Segundo nota encaminhada na segunda (25), a previsão é que o corpo do apresentador chegue ao Brasil na quinta-feira (28).
O velório do comunicador acontecerá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e será aberto ao público. O sepultamento vai acontecer no jazigo da família no Cemitério Getsêmani do Morumbi, em São Paulo.
Atendendo a um pedido de Gugu, a família autorizou a doação de todos os órgãos do apresentador. Antes do procedimento cirúrgico a família pediu que fosse lido um texto escrito em primeira pessoa em memória de Liberato. 

MORTE DE GUGU

Gugu Liberato, 60, teve a morte anunciada na última sexta-feira (22). Ele morreu em um hospital em Orlando, no estado americano da Flórida, onde estava internado desde a quarta anterior (20). O apresentador, que morava em um condomínio nos arredores da cidade, caiu de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

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Gugu foi encaminhado a um hospital Orlando Health Medical Center. Devido à gravidade de seu estado, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte.
"Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos filhos. E assim foi até o final da vida, ocorrida após um acidente caseiro", escreveu a família, em nota. Ainda não há detalhes sobre o traslado do corpo para o Brasil. 
Gugu Liberato deixa a mulher, Rose Miriam, e três filhos: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15.

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