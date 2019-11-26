Mário Gomes ganha licença para trabalhar em seu trailer de lanches

26/11/2019 - Mário Gomes consegue licença de Ambulante Legal Crédito: Marco Antonio Rezende / Prefeitura do Rio

O ator Mário Gomes, de 66 anos, recebeu na segunda-feira, 25, uma licença da prefeitura do Rio para trabalhar em seu trailer de lanches, chamado X do Gomes, na praia do Recreio dos Bandeirantes.

Mário Gomes vendia sanduíches numa barraca na Praia da Joatinga, próxima à Barra da Tijuca, e resolveu expandir o negócio nos últimos dois anos.

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"É um dia muito feliz para mim porque é importante estar dentro da lei. Com o crachá, estou apto e ninguém pode falar nada", disse o ator em entrevista ao jornal Extra sobre a obtenção do alvará.