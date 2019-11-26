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Mário Gomes ganha licença para trabalhar em seu trailer de lanches

Ator foi contemplado com crachá do programa Ambulante Legal pela Prefeitura do Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 18:45

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 18:45

26/11/2019 - Mário Gomes consegue licença de Ambulante Legal Crédito: Marco Antonio Rezende / Prefeitura do Rio
O ator Mário Gomes, de 66 anos, recebeu na segunda-feira, 25, uma licença da prefeitura do Rio para trabalhar em seu trailer de lanches, chamado X do Gomes, na praia do Recreio dos Bandeirantes.
Mário Gomes vendia sanduíches numa barraca na Praia da Joatinga, próxima à Barra da Tijuca, e resolveu expandir o negócio nos últimos dois anos.

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"É um dia muito feliz para mim porque é importante estar dentro da lei. Com o crachá, estou apto e ninguém pode falar nada", disse o ator em entrevista ao jornal Extra sobre a obtenção do alvará.
Mário Gomes já passou por diversas novelas. Dentre elas, A Mansão dos Vampiros (1970), Guerra dos Sexos (1983), Vereda Tropical (1984), Rainha da Sucata (1990), Perigosas Peruas (1992) e A Favorita (2008). Sua participação mais recente na TV foi em Tempo de Amar (2008).

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