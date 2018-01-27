Quase 10 anos depois, Mário Gomes está de volta a novela da Globo

Mário Gomes volta a atuar na Globo Crédito: Reprodução/Facebook

Após quase dez anos desde sua última participação em uma novela da Globo, Mário Gomes voltará a uma produção da emissora. Ele foi contratado para a novela "Tempo de Amar", no horário das seis.

A assessoria de imprensa da Globo confirmou a informação e disse que ele fará o papel de Eleutério, pai de Artur (Guilherme Leicam). Ainda não se sabe se será uma participação curta, ou um personagem fixo.