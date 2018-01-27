Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

Quase 10 anos depois, Mário Gomes está de volta a novela da Globo

Ainda não se sabe se será uma participação curta, ou um personagem fixo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 21:07

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 21:07

Mário Gomes volta a atuar na Globo Crédito: Reprodução/Facebook
Após quase dez anos desde sua última participação em uma novela da Globo, Mário Gomes voltará a uma produção da emissora. Ele foi contratado para a novela "Tempo de Amar", no horário das seis.
A assessoria de imprensa da Globo confirmou a informação e disse que ele fará o papel de Eleutério, pai de Artur (Guilherme Leicam). Ainda não se sabe se será uma participação curta, ou um personagem fixo.
Leia mais notícias de Entretenimento
A última passagem de Mário pela Globo foi na novela "A Favorita", em 2008. Apesar do currículo muito rico na emissora, do qual inclui-se as novelas "Guerra dos Sexos" e "Gabriela", ficou sem espaço na televisão e chegou a vender lanches na praia de Joatinga, no Rio de Janeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados