Quase 10 anos depois, Mário Gomes está de volta a novela da Globo

Após quase dez anos desde sua última participação em uma novela da Globo, Mário Gomes voltará a uma produção da emissora. Ele foi contratado para a novela "Tempo de Amar", no horário das seis.
A assessoria de imprensa da Globo confirmou a informação e disse que ele fará o papel de Eleutério, pai de Artur (Guilherme Leicam). Ainda não se sabe se será uma participação curta, ou um personagem fixo.
A última passagem de Mário pela Globo foi na novela "A Favorita", em 2008. Apesar do currículo muito rico na emissora, do qual inclui-se as novelas "Guerra dos Sexos" e "Gabriela", ficou sem espaço na televisão e chegou a vender lanches na praia de Joatinga, no Rio de Janeiro.