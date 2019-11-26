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Corpo de Gugu aguarda retirada em funerária para vir para o Brasil

No momento, o corpo do apresentador Gugu Liberato já foi liberado pelo IML e aguarda retirada pela família na funerária; previsão, é que corpo chegue ao Brasil nesta quinta (28), mas data ainda pode ser alterada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 08:51

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 08:51

  Crédito: Reprodução/Instagram @betinho_freire81
O corpo do apresentador Gugu Liberato, 60, que morreu em decorrência de uma queda em sua casa, na Flórida (EUA), tem previsão para chegar ao Brasil na próxima quinta-feira (28).
A data de quinta-feira, porém, ainda pode sofrer alterações. No momento o corpo já foi liberado do instituto responsável pelas necropsias e laudos, o IML (Instituto Médico Legal) local, e aguarda para a retirada na funerária. Esse processo deve acontecer ainda nesta segunda-feira (25). As informações são da assessoria de imprensa da família.
Toda a documentação está sendo assinada pelo filho mais velho de Gugu, João Augusto Liberato, 18, seguindo as leis da Florida.
Só depois de retirado pela funerária é que o corpo começará a ser preparado para o traslado até o Brasil.
O velório do comunicador acontecerá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e será aberto ao público para que possa se despedir. O sepultamento acontecerá no jazigo da família no Cemitério Getsêmani do Morumbi, em São Paulo.
Atendendo a um pedido de Gugu, a família autorizou a doação de todos os órgãos do apresentador. Antes do procedimento cirúrgico a família pediu que fosse lido um texto escrito em primeira pessoa em memória de Liberato. 

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MORTE DE GUGU

Gugu Liberato, 60, teve a morte anunciada nesta sexta-feira (22). Ele morreu em um hospital em Orlando, no estado americano da Flórida, onde estava internado desde quarta (20). O apresentador, que morava em um condomínio nos arredores da cidade, caiu de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.
Gugu foi encaminhado a um hospital Orlando Health Medical Center. Devido à gravidade de seu estado, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte.
> Leia carta da família de Gugu lida antes da retirada dos órgãos
"Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos filhos. E assim foi até o final da vida, ocorrida após um acidente caseiro", escreveu a família, em nota. Ainda não há detalhes sobre o traslado do corpo para o Brasil. 
Gugu Liberato deixa a mulher, Rose Miriam, e três filhos: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15.

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