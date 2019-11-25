Emmy Internacional reúne famosos e executivos da Globo em Nova York

Em "Sob Pressão", da Globo, a atriz Marjorie Estiano interpretou Carolina Crédito: Globo/Raquel Cunha

Nesta segunda-feira (25) a festa do Emmy Internacional reunirá centenas de convidados para celebrar as melhores produções da TV mundial. Para dar boas-vindas aos indicados do ano, a Academia Internacional de Artes & Ciências Televisivas realizou, na manhã do sábado (23), a tradicional cerimônia de entrega de medalhas aos finalistas e deu início ao Festival de Televisão, com debates sobre a indústria, que acontecem ao longo deste final de semana.

Marjorie Estiano subiu ao palco para receber a medalha pela indicação na categoria Melhor Atriz por sua atuação como a médica Carolina na segunda temporada de " Sob Pressão ". Este é realmente um projeto muito especial, muito sensível e muito necessário. Me sinto honrada em fazer parte dele e da equipe mais inacreditável do mundo, além de ter a oportunidade de me servir de todos os inúmeros ensinamentos que a obra me proporciona", celebrou.

Já os representantes de "A Primeira Pedra", do Canal Futura, o diretor Vladimir Seixas e o produtor Luis Carlos de Alencar, foram homenageados pela indicação na categoria Documentário. Esse é um filme sobre linchamento, que estuda o que está acontecendo no Brasil e que tenta entender o crescimento dessa intolerância. Então o fato de estarmos aqui hoje, sendo reconhecidos no Emmy, mostra que conseguimos fazer um trabalho investigativo no documentário que está reverberando, o que para a gente é uma honra, agradeceu Vladimir.

Em seguida, o autor Ricardo Linhares e o diretor Carlos Manga subiram ao palco para receber as medalhas pela indicação de Se Eu Fechar os Olhos Agora na categoria de melhor minissérie. A trama policial é instigante e dá realce ao principal: a dimensão humana. Os conflitos emocionais são a base do meu texto, é o sentimento que atinge o espectador. Pra mim, o importante é destacar a ânsia de liberdade das mulheres e as vidas oprimidas dos que não se encaixam no padrão dominante, lutando contra a intolerância. E é encantadora a amizade de um garoto negro e de um branco, acima do preconceito vigente. São meninos correndo risco de morte ao investigar uma série de crimes, para não serem as próximas vítimas. Uma temática atual e relevante, numa reconstituição de época. A emoção me guiou ao escrever a minissérie.

INDÚSTRIA DA TV

Todos os anos, centenas de profissionais do mundo todo se reúnem em Nova York para o Festival Internacional de Televisão, onde participam de painéis que debatem diversos temas com talentos das produções indicadas.

Neste sábado (23) à tarde, Silvio de Abreu foi o mediador do painel sobre Telenovela com os representantes das obras concorrentes desta categoria: 100 Dias Para Enamorarse (Argentina), La Reina del Flow (Colômbia), The River (África do Sul) e Vidas Opostas (Portugal).

Logo em seguida, o autor Ricardo Linhares participou do painel sobre minisséries e filmes produzidos para TV, onde contou detalhes e bastidores de Se Eu Fechar os Olhos Agora com os outros profissionais indicados pelas obras: Lust Stories (India), Safe Harbour (Australia) e Trezor (Hungria).

Fechando o dia, o diretor Vladimir Seixas participou do painel sobre documentários ao lado dos representantes de Bellingcat  Truth in a Post-truth Worl, da Holanda, Louis Therouxs Altered States, do Reino Unido e Witness: Indias Forbidden Love, do Qatar.

No domingo (24), Marjorie Estiano participou de mesa com as atrizes indicadas na categoria Melhor Atriz, entre elas Radhika Apte por Lust Stories (India), Jenna Coleman por The Cry (Reino Unido) e Marina Gera por Orok Tél (Hungria)