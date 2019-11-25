Emmy Internacional reúne famosos e executivos da Globo em Nova York

Nesta segunda-feira (25) a festa do Emmy Internacional reunirá centenas de convidados para celebrar as melhores produções da TV mundial. Para dar boas-vindas aos indicados do ano, a Academia Internacional de Artes & Ciências Televisivas realizou, na manhã do sábado (23), a tradicional cerimônia de entrega de medalhas aos finalistas e deu início ao Festival de Televisão, com debates sobre a indústria, que acontecem ao longo deste final de semana.
Marjorie Estiano subiu ao palco para receber a medalha pela indicação na categoria Melhor Atriz por sua atuação como a médica Carolina na segunda temporada de "Sob Pressão". Este é realmente um projeto muito especial, muito sensível e muito necessário. Me sinto honrada em fazer parte dele e da equipe mais inacreditável do mundo, além de ter a oportunidade de me servir de todos os inúmeros ensinamentos que a obra me proporciona", celebrou.
Já os representantes de "A Primeira Pedra", do Canal Futura, o diretor Vladimir Seixas e o produtor Luis Carlos de Alencar, foram homenageados pela indicação na categoria Documentário. Esse é um filme sobre linchamento, que estuda o que está acontecendo no Brasil e que tenta entender o crescimento dessa intolerância. Então o fato de estarmos aqui hoje, sendo reconhecidos no Emmy, mostra que conseguimos fazer um trabalho investigativo no documentário que está reverberando, o que para a gente é uma honra, agradeceu Vladimir.
Em seguida, o autor Ricardo Linhares e o diretor Carlos Manga subiram ao palco para receber as medalhas pela indicação de Se Eu Fechar os Olhos Agora na categoria de melhor minissérie. A trama policial é instigante e dá realce ao principal: a dimensão humana. Os conflitos emocionais são a base do meu texto, é o sentimento que atinge o espectador. Pra mim, o importante é destacar a ânsia de liberdade das mulheres e as vidas oprimidas dos que não se encaixam no padrão dominante, lutando contra a intolerância. E é encantadora a amizade de um garoto negro e de um branco, acima do preconceito vigente. São meninos correndo risco de morte ao investigar uma série de crimes, para não serem as próximas vítimas. Uma temática atual e relevante, numa reconstituição de época. A emoção me guiou ao escrever a minissérie.
INDÚSTRIA DA TV
Todos os anos, centenas de profissionais do mundo todo se reúnem em Nova York para o Festival Internacional de Televisão, onde participam de painéis que debatem diversos temas com talentos das produções indicadas.
Neste sábado (23) à tarde, Silvio de Abreu foi o mediador do painel sobre Telenovela com os representantes das obras concorrentes desta categoria: 100 Dias Para Enamorarse (Argentina), La Reina del Flow (Colômbia), The River (África do Sul) e Vidas Opostas (Portugal).
Logo em seguida, o autor Ricardo Linhares participou do painel sobre minisséries e filmes produzidos para TV, onde contou detalhes e bastidores de Se Eu Fechar os Olhos Agora com os outros profissionais indicados pelas obras: Lust Stories (India), Safe Harbour (Australia) e Trezor (Hungria).
Fechando o dia, o diretor Vladimir Seixas participou do painel sobre documentários ao lado dos representantes de Bellingcat Truth in a Post-truth Worl, da Holanda, Louis Therouxs Altered States, do Reino Unido e Witness: Indias Forbidden Love, do Qatar.
No domingo (24), Marjorie Estiano participou de mesa com as atrizes indicadas na categoria Melhor Atriz, entre elas Radhika Apte por Lust Stories (India), Jenna Coleman por The Cry (Reino Unido) e Marina Gera por Orok Tél (Hungria)
Os vencedores deste ano serão anunciados em cerimônia de gala a ser realizada nesta segunda (25), no hotel Hilton, em Nova York.