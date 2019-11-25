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Música

Taylor Swift quebra recorde no AMAs e leva prêmio de artista da década

Cantora ganhou sete categorias no American Music Awards, que aconteceu neste domingo (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 17:26

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 17:26

Taylor Swift durante apresentação no American Music Awards 2019 Crédito: Instagram/@amas
"Desde o primeiro dia da minha carreira até hoje à noite, eu amo você de todo o coração", declarou Taylor Swift, 29, durante o seu discurso no American Music Awards 2019, que aconteceu neste domingo (11), em Los Angeles (EUA).
A cantora conquistou o maior prêmio da noite, o de Artista da Década, e conseguiu ultrapassar o recorde do icônico Michael Jackson -que ganhou 24 prêmios no total-, com os seus 29 AMAs. Sem mencionar o nome do cantor, Swift se emocionou ao agradecer os fãs por a acompanharem a tanto tempo. A norte-americana começou a fazer sucesso com o álbum "Fearless", lançado em 2008.
Swift também venceu as categorias de Álbum Pop Favorito com "Lover"; Artista do Ano; Artista Pop Favorita; Artista Adulto Contemporâneo e Melhor Videoclipe com  "You Need to Calm Down".

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Com mais de dez anos de carreira, Swift relembrou em seu discurso, o momento em que descobriu seu amor pela profissão. "Quando me apaixonei pela música, foi na mesma época que percebi como era maravilhoso um artista poder transcender tantos estágios e mudanças diferentes na vida das pessoas, e vocês me ensinaram essa possibilidade", disse a artista.
O prêmio de artista da década foi entregue por ninguém menos que Carole King, 77, que fez questão de elogiar Swift. "Não acredito que é ela [King] e vocês me deram esse prêmio. Meus pais estão aqui hoje à noite e eles ouviam Tapestry [música de King]. Quando eles tiveram meu irmão e eu, eles tocaram esses discos para nós", disse ela enquanto a imagem da sua mãe, Andrea Swift, chorava durante o discurso.
"Tudo que importa para mim são as memórias que tive com vocês, pessoal, com os fãs, ao longo dos anos. Tivemos momentos divertidos, incríveis e emocionantes juntos e que continue assim. Apenas obrigada, tenho muita sorte de fazer isso. Obrigada", finalizou Swift após se apresentar no palco da premiação com as cantoras Camilla Cabello e Halsey. 
A cantora interpretou seus grandes sucessos como "Blank Space" e "Shake It Off", do seu primeiro disco pop, "1989", de 2014, e também cantou músicas do novo álbum "Lover", lançado em agosto deste ano.

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