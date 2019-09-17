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MÚSICA

Taylor Swift confirma show no Brasil em 2020

Turnê mundial 'Lover' chega a São Paulo no dia 18 de julho

Publicado em 

17 set 2019 às 16:27

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 16:27

04/04/2019 - A cantora Taylor Swift Crédito: Instagram/@mattwinkelmeyer
A cantora Taylor Swift confirmou um show no Brasil no próximo ano. De acordo com a agenda oficial da artista, a apresentação acontecerá no dia 18 de julho de 2020, no estádio Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo.
A apresentação faz parte de uma turnê mundial que passará por países como Bélgica, Alemanha e Estados Unidos. O Brasil é a única nação da América Latina que integra a lista. Informações sobre ingressos ainda não foram divulgadas.
> Taylor Swift libera clipe de 'You Need to Calm Down' com participações
A turnê faz parte da divulgação do álbum Lover, lançado no dia 23 de agosto passado. Uma semana depois, o disco bateu recordes e angariou 1 milhão de reproduções, downloads e vendas combinadas na China.

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