Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/07/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Julho de 2026 às 07:55

O domingo trará energias de esperança, realização e criatividade aos nativos (Imagem: KlavdiyaV | Shutterstock)
O domingo trará energias de esperança, realização e criatividade aos nativos Crédito: Imagem: KlavdiyaV | Shutterstock
O tarot mostra que, neste domingo, alguns ciclos chegarão ao fim para dar espaço a novas possibilidades. As cartas pedem discernimento para lidar com desafios emocionais e valorizam a coragem de seguir em frente, mesmo diante das incertezas. Ao mesmo tempo, haverá energias de esperança, realização e criatividade, favorecendo quem souber confiar no próprio potencial.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 10 de Espadas

Mudanças inesperadas na carreira tenderão a abrir caminhos mais alinhados aos objetivos do ariano (Imagem: MEunesi | Shutterstock)
Mudanças inesperadas na carreira tenderão a abrir caminhos mais alinhados aos objetivos do ariano Crédito: Imagem: MEunesi | Shutterstock
A carta “10 de Espadas” indica que um ciclo desgastante chegará ao fim, trazendo alívio e a oportunidade de recomeçar. No amor, velhas feridas poderão ser curadas ao deixar o passado para trás. Na carreira, mudanças inesperadas tenderão a abrir caminhos mais alinhados aos seus objetivos. Sua saúde pedirá repouso e atenção ao bem-estar emocional. Entre amigos, quem permanecer ao seu lado mostrará ser um apoio verdadeiro para essa nova fase.

Touro — 7 de Espadas

A sinceridade do taurino será indispensável para fortalecer a confiança no amor (Imagem: MEunesi | Shutterstock)
A sinceridade do taurino será indispensável para fortalecer a confiança no amor Crédito: Imagem: MEunesi | Shutterstock
A carta “7 de Espadas” aconselha cautela e estratégia diante de algumas situações. No amor, a sinceridade será indispensável para evitar mal-entendidos e fortalecer a confiança. Na carreira, agir com discrição o(a) ajudará a contornar desafios sem entrar em conflitos. Sua saúde melhorará quando você evitar carregar preocupações desnecessárias. Entre amigos, procure confiar apenas em quem demonstra lealdade por meio de atitudes.

Gêmeos — 7 de Copas

Na carreira, oportunidades surgirão ao geminiano em diferentes direções (Imagem: MEunesi | Shutterstock)
Na carreira, oportunidades surgirão ao geminiano em diferentes direções Crédito: Imagem: MEunesi | Shutterstock
A carta “7 de Copas” indica que o dia trará muitas possibilidades, mas também exigirá clareza para fazer boas escolhas. No amor, fantasias poderão confundir seus sentimentos ; por isso, observar os fatos antes de criar expectativas será importante. Na carreira, oportunidades surgirão em diferentes direções, exigindo foco para não dispersar energia. Sua saúde melhorará quando você organizar a mente e reduzir a ansiedade. Entre amigos, ouvir diferentes opiniões ajudará a enxergar a situação com mais equilíbrio.

Câncer — O Mago

A iniciativa do canceriano fortalecerá os vínculos e favorecerá novos começos (Imagem: MEunesi | Shutterstock)
A iniciativa do canceriano fortalecerá os vínculos e favorecerá novos começos Crédito: Imagem: MEunesi | Shutterstock
A carta “O Mago” revela poder de realização e capacidade para transformar ideias em resultados. No amor, sua iniciativa fortalecerá os vínculos e favorecerá novos começos. Na carreira, talentos e habilidades ganharão destaque, abrindo portas importantes. Sua saúde melhorará quando você acreditar mais em si e mantiver uma rotina equilibrada. Entre amigos, sua criatividade inspirará quem estiver ao seu redor.

Leão — 6 de Espadas

Mudanças de ambiente ou de estratégia poderão trazer crescimento ao leonino na carreira (Imagem: MEunesi | Shutterstock)
Mudanças de ambiente ou de estratégia poderão trazer crescimento ao leonino na carreira Crédito: Imagem: MEunesi | Shutterstock
A carta “6 de Espadas” mostra que será dia de deixar para trás situações que não contribuem para sua evolução. No amor, o diálogo e o perdão ajudarão a construir uma fase mais tranquila . Na carreira, mudanças de ambiente ou de estratégia poderão trazer crescimento. Sua saúde melhorará quando você reduzir o estresse e respeitar seu tempo de recuperação. Entre amigos, novas companhias poderão surgir, enquanto outras ficarão naturalmente no passado.

Virgem — 10 de Paus

Dividir preocupações fortalecerá o relacionamento do virginiano (Imagem: MEunesi | Shutterstock)
Dividir preocupações fortalecerá o relacionamento do virginiano Crédito: Imagem: MEunesi | Shutterstock
Conforme a carta “10 de Paus”, o dia pedirá atenção ao excesso de responsabilidades. No amor, dividir preocupações fortalecerá a parceria, evitando desgastes emocionais. Na carreira, será importante delegar tarefas e reorganizar prioridades. Sua saúde pedirá descanso e cuidado com o cansaço acumulado. Entre amigos, aceite ajuda de quem realmente deseja contribuir com você.

Libra — 3 de Espadas

O libriano passará por um dia de cura e amadurecimento emocional (Imagem: MEunesi | Shutterstock)
O libriano passará por um dia de cura e amadurecimento emocional Crédito: Imagem: MEunesi | Shutterstock
A carta “3 de Espadas” indica um dia de cura e amadurecimento emocional. No amor, uma conversa sincera poderá ajudar a superar decepções e abrir espaço para relações mais saudáveis. Na carreira, dificuldades pontuais servirão de aprendizado para futuras conquistas. Sua saúde melhorará quando você acolher seus sentimentos em vez de reprimi-los. Entre amigos, o apoio das pessoas certas fará toda a diferença.

Escorpião — 9 de Copas

A relação do escorpiano tenderá a viver momentos de felicidade (Imagem: MEunesi | Shutterstock
A relação do escorpiano tenderá a viver momentos de felicidade (Imagem: MEunesi | Shutterstock Crédito:
A carta “9 de Copas” anuncia satisfação, autoestima elevada e realização pessoal. No amor, a relação tenderá a viver momentos de felicidade; se estiver solteiro(a), poderá atrair alguém compatível com seus desejos. Na carreira, conquistas importantes reforçarão sua confiança, mostrando que seu esforço valeu a pena. Sua saúde melhorará quando você celebrar suas vitórias sem excessos. Entre amigos, encontros agradáveis tornarão o dia ainda mais especial.

Sagitário — A Estrela

O coração do sagitariano se abrirá para viver relações mais leves e verdadeiras (Imagem: MEunesi | Shutterstock)
O coração do sagitariano se abrirá para viver relações mais leves e verdadeiras Crédito: Imagem: MEunesi | Shutterstock
A carta “A Estrela” traz esperança, renovação e proteção espiritual. No amor, o coração se abrirá para viver relações mais leves e verdadeiras. Na carreira, projetos que pareciam distantes voltarão a ganhar força. Sua saúde melhorará com atitudes positivas e cuidados constantes consigo. Entre amigos, boas conversas e apoio sincero renovarão sua confiança no futuro.

Capricórnio — 9 de Espadas

A saúde do capricorniano pedirá atenção ao sono e ao equilíbrio emocional (Imagem: MEunesi | Shutterstock)
A saúde do capricorniano pedirá atenção ao sono e ao equilíbrio emocional Crédito: Imagem: MEunesi | Shutterstock
A carta “9 de Espadas” alerta para preocupações que poderão consumir mais energia do que deveriam. No amor, compartilhar seus sentimentos evitará mal-entendidos e reduzirá a ansiedade. Na carreira, será importante não antecipar problemas que ainda nem aconteceram. Sua saúde pedirá atenção ao sono e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, permita que pessoas de confiança ofereçam apoio, em vez de enfrentar tudo sozinho(a).

Aquário — Rainha de Paus

O magnetismo do aquariano facilitará aproximações e fortalecerá a cumplicidade na relação (Imagem: MEunesi | Shutterstock)
O magnetismo do aquariano facilitará aproximações e fortalecerá a cumplicidade na relação Crédito: Imagem: MEunesi | Shutterstock
Conforme a carta “Rainha de Paus”, o dia favorecerá a autoconfiança, a criatividade e a liderança . No amor, seu magnetismo facilitará aproximações e fortalecerá a cumplicidade na relação. Na carreira, sua iniciativa chamará a atenção de pessoas influentes. Sua saúde ganhará mais vitalidade quando você canalizar sua energia para projetos que despertem entusiasmo. Entre amigos, sua presença inspirará e motivará quem estiver ao seu redor.

Peixes — 5 de Ouros

Desafios financeiros ou profissionais do pisciano poderão ser superados com planejamento e apoio (Imagem: MEunesi | Shutterstock)
Desafios financeiros ou profissionais do pisciano poderão ser superados com planejamento e apoio Crédito: Imagem: MEunesi | Shutterstock
A carta “5 de Ouros” lembra que momentos difíceis são passageiros e não precisam ser enfrentados em silêncio. No amor, acolher suas vulnerabilidades fortalecerá a conexão com quem realmente se importa. Na carreira, desafios financeiros ou profissionais poderão ser superados com planejamento e apoio. Sua saúde pedirá atenção ao desgaste emocional e físico. Entre amigos, aceite ajuda e perceba que você não precisa carregar tudo sozinho(a).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Irmãos Tate são presos nos EUA enquanto novas acusações no Reino Unido elevam total para 59
Carregador de carro elétrico
Férias de julho: confira dicas para viajar de carro elétrico
Imagem de destaque
Inglaterra vence a França por 6 a 4 em jogo épico pelo terceiro lugar da Copa de 2026; Mbappé se torna o maior artilheiro da história do torneio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados