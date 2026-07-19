Na prorrogação, Espanha vence a Argentina e é campeã da Copa do Mundo

A Espanha é bicampeã do mundo! A Fúria venceu a Espanha por 1 a 0 neste domingo (19), no MetLife Stadium e conquistou a segunda Copa do Mundo de sua história. Ferran Torres, no início do segundo tempo da prorrogação, marcou o gol que garantiu a vitória espanhola.
Com uma atuação dominante durante toda a partida, a Espanha criou as melhores chances do jogo, mas parou nas defesas do goleiro Dibú Martinez. O cenário mudou na prorrogação quando, com um jogador a mais, conseguiu chegar ao gol.
Já a Argentina nem de longe lembrou o time aguerrido das outras fases da Copa do Mundo. Fez uma partida tímida e se viu dominada.
O jogo
A Espanha ditou o ritmo de todo o primeiro tempo. Nos minutos iniciais já criou sua melhor chance. Após tabela, Lamine Yamal invadiu a área e bateu fraco para o corte da defesa que amorteceu a bola para Dibú Martinez.
O jogo seguiu com a Espanha trocando muitos passes e a Argentina tentando escapar nas bolas longas, mas sem sucesso. Em outra chegada mais perigosa da Espanha, Cucurella chutou cruzado e a bola passou perto do gol argentino.
Na segunda etapa o cenário inicialmente não mudou. A Espanha seguiu com mais posse de bola e criando chances. Mas parou três vezes em defesas de Martinez.
Só aos 45 minutos do segundo tempo que a Argentina conseguiu chegar em jogada pela direita, que parou nas mãos do goleiro Unai Simon. Nas sequência, a Espanha saiu em velocidade e Nico Williams chutou forte para a defesa de Dibu. Nos acréscimos, Enzo Fernández recebeu o segundo cartão amarelo após entrada dura em Cubarci e foi expulso.
Prorrogação
No tempo extra, a Espanha conseguiu marcar um gol com Nico Williams, mas o lance foi anulado por falta em Otamendi. Merino também desperdiçou boa chance ao cabecear para fora.
No início do segundo tempo da prorrogação, o time espanho conseguiu balançar as redes. Após cruzamento do lado direito do ataque, Nico Williams escorou de cabeça e Ferran Torres encheu o pé para fazer 1 a 0. Após o gol, a Argentina tentou buscar o empate. Mas a Espanha conseguiu administrar a vitória e assegurar o bicampeonato.