Na prorrogação, Espanha vence a Argentina e é campeã da Copa do Mundo

A Espanha é bicampeã do mundo! A Fúria venceu a Espanha por 1 a 0 neste domingo (19), no MetLife Stadium e conquistou a segunda Copa do Mundo de sua história. Ferran Torres, no início do segundo tempo da prorrogação, marcou o gol que garantiu a vitória espanhola.









Com uma atuação dominante durante toda a partida, a Espanha criou as melhores chances do jogo, mas parou nas defesas do goleiro Dibú Martinez. O cenário mudou na prorrogação quando, com um jogador a mais, conseguiu chegar ao gol.





Já a Argentina nem de longe lembrou o time aguerrido das outras fases da Copa do Mundo. Fez uma partida tímida e se viu dominada.



