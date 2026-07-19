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Com emoção!

Na prorrogação, Espanha vence a Argentina e é campeã da Copa do Mundo

Ferran Torres marcou o único gol da partida e deu o segundo título para a seleção espanhola

Publicado em 19 de Julho de 2026 às 19:05

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

19 jul 2026 às 19:05
Ferran Torres da Espanha, comemora o seu gol durante a partida entre Espanha e Argentina, pela Final da Copa do Mundo FIFA 2026, no New York New Jersey Stadium
Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress

A Espanha é bicampeã do mundo! A Fúria venceu a Espanha por 1 a 0 neste domingo (19), no MetLife Stadium e conquistou a segunda Copa do Mundo de sua história. Ferran Torres, no início do segundo tempo da prorrogação, marcou o gol que garantiu a vitória espanhola. 



Com uma atuação dominante durante toda a partida, a Espanha criou as melhores chances do jogo, mas parou nas defesas do goleiro Dibú Martinez. O cenário mudou na prorrogação quando, com um jogador a mais, conseguiu chegar ao gol. 


Já a Argentina nem de longe lembrou o time aguerrido das outras fases da Copa do Mundo. Fez uma partida tímida e se viu dominada.


O jogo


A Espanha ditou o ritmo de todo o primeiro tempo. Nos minutos iniciais já criou sua melhor chance. Após tabela, Lamine Yamal invadiu a área e bateu fraco para o corte da defesa que amorteceu a bola para Dibú Martinez. 


O jogo seguiu com a Espanha trocando muitos passes e a Argentina tentando escapar nas bolas longas, mas sem sucesso. Em outra chegada mais perigosa da Espanha, Cucurella chutou cruzado e a bola passou perto do gol argentino. 


Na segunda etapa o cenário inicialmente não mudou. A Espanha seguiu com mais posse de bola  e criando chances. Mas parou três vezes em defesas de Martinez. 


Só aos 45 minutos do segundo tempo que a Argentina conseguiu chegar em jogada pela direita, que parou nas mãos do goleiro Unai Simon. Nas sequência, a Espanha saiu em velocidade e Nico Williams chutou forte para a defesa de Dibu. Nos acréscimos, Enzo Fernández recebeu o segundo cartão amarelo após entrada dura em Cubarci e foi expulso. 


Prorrogação


No tempo extra, a Espanha conseguiu marcar um gol com Nico Williams, mas o lance foi anulado por falta em Otamendi.  Merino também desperdiçou  boa chance ao cabecear para fora.


No início do segundo tempo da prorrogação, o time espanho conseguiu balançar as redes. Após cruzamento do lado direito do ataque, Nico Williams escorou de cabeça e Ferran Torres encheu o pé para fazer 1 a 0.  Após o gol, a Argentina tentou buscar o empate. Mas a Espanha conseguiu administrar a vitória e assegurar o bicampeonato.

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