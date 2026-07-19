Show do intervalo da final da Copa tem Madonna com Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho e homenagem a Pelé

Madonna ao lado de Ronaldinho Gaúcho (à esq) e Ronaldo Crédito: Reuters

No mesmo estilo do Superbowl, a final do futebol americano, o intervalo da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina teve apresentações de astros da música, um formato inédito no torneio.

A partida é disputada no MetLife Stadium, localizado entre Nova York e Nova Jérsei, na tarde deste dominfo (19/7).

Madonna entrou cantando "Music" acompanhada das lendas brasileiras Ronaldo e Ronadinho Gaúcho à frente de um carro.

Na sequência, o maestro venezuelano Gustavo Dudamel, da orquestra Simón Bolivar e da Filarmônica de Los Angeles, conduziu uma versão sinfônica de "Seven Nation Army", sucesso da dupla de rock White Stripes, que virou um hino nos estádios de futebol.

A boy band sul-coreana BTS se apresentou com seu hit "Dynamite".

Na sequência, atores da famosa série Ted Lasso, que mostra um técnico americano (interpretado por Jason Sudeikis) tentando dirigir um time inglês de futebol, fizeram uma participação, antes da apresentação voz e violão do cantor canadense Justin Bieber.

O ator Jason Sudeikis trouxe o seu personagem Ted Lasso para a final Crédito: Reuters

Pelé (1940-2022) foi homenageado ao aparecer no telão do Metlife Stadium junto com a mensagem "love, love, love" (amor, amor, amor).

Depois Shakira cantou a música oficial da Copa, "Dai Dai", ao lado do nigeriano Burna Boy no estádio. A cantora colombiana tem história com a Copa do Mundo, ao interpretar o tema do mundial da África do Sul em 2010.

O show do intervalo do jogo terminou com várias crianças dançando e cantando no gramado, junto com os Muppets da Vila Sésamo.

O espetáculo foi idealizado por Chris Martin, do Coldplay, e arrecadará fundos para o Fundo Global de Educação Cidadã da Fifa, uma iniciativa que busca angariar US$ 100 milhões para crianças em todo o mundo.