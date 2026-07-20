A boa e a má notícia no trânsito selvagem do ES

O Espírito Santo registrou, até o momento, 830.776 infrações de trânsito em 2026. Os números, extraídos dos observatórios de Segurança Pública e do Trânsito, indicam uma tendência de redução ao longo dos meses: em janeiro foram contabilizadas 144.855 autuações, enquanto em junho esse total caiu para 116.649, uma diminuição de 19,47%.





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Apesar desse comportamento aparentemente positivo nos registros de infrações, a realidade das rodovias e vias urbanas segue preocupante. Até o último dia 18 de julho, o Estado já contabilizava 554 mortes no trânsito.