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Coluna Leonel Ximenes

Cão que fez o Brasil chorar vira nome de praça na Serra

Morte do animal, em Santa Catarina, causou muita comoção e acusações de crueldade

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

16 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cão comunitário Orelha precisou ser eutanasiado após ser espancado em SC
Cão comunitário Orelha precisou ser submetido à eutanásia Reprodução/Redes Sociais

O prefeito Weverson Meireles (PDT) sancionou o projeto de lei que denomina “Cão Orelha” a praça na rotatória localizada na Rua Dom Pedro II com a Avenida Dona Tereza Cristina, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra.


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O espaço, muito frequentado pelos animais e seus donos, ganhou uma estrutura voltada à prática esportiva e ao bem-estar, com espaço para exercícios físicos, local para atividades com animais de estimação (pracão) e playground infantil.


“Orelha”, de aproximadamente 10 anos de idade, era um cão comunitário que vivia na região de Praia Brava, em Florianópolis (SC). O animal, em 4  janeiro deste ano, teve que ser submetido à eutanásia após ser encontrado com ferimentos graves.

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O caso do cão Orelha foi arquivado pela Justiça em maio de 2026, após o Ministério Público de Santa Catarina concluir, por meio de laudos periciais, que o animal não sofreu agressões. A investigação apontou que a morte foi em decorrência de uma infecção óssea grave e crônica, descartando o envolvimento de quatro adolescentes investigados.

A Praça Cão Orelha fica numa rotatória na Serra
A Praça Cão Orelha fica numa rotatória na Serra Samyr Dionizio

A  morte de Orelha, considerado um cão dócil e tratado por moradores como "mascote" da Praia Brava, teve ampla repercussão e comoveu o país.

A JUSTIFICATIVA DO PREFEITO

No projeto de lei enviado à Câmara da Serra,o prefeito argumenta que a atribuição do nome da praça não possui apenas caráter identificador, carregando também valor histórico, social e educativo.


 “Ao denominar o local como “Praça Cão Orelha”, o município transforma um fato triste e revoltante em um símbolo de respeito à vida animal, reafirmando seu posicionamento contrário a qualquer forma de violência, negligência ou crueldade contra os animais”, afirmou Weverson.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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