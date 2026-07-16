Cão que fez o Brasil chorar vira nome de praça na Serra

O prefeito Weverson Meireles (PDT) sancionou o projeto de lei que denomina “Cão Orelha” a praça na rotatória localizada na Rua Dom Pedro II com a Avenida Dona Tereza Cristina, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra.
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O espaço, muito frequentado pelos animais e seus donos, ganhou uma estrutura voltada à prática esportiva e ao bem-estar, com espaço para exercícios físicos, local para atividades com animais de estimação (pracão) e playground infantil.
“Orelha”, de aproximadamente 10 anos de idade, era um cão comunitário que vivia na região de Praia Brava, em Florianópolis (SC). O animal, em 4 janeiro deste ano, teve que ser submetido à eutanásia após ser encontrado com ferimentos graves.
O caso do cão Orelha foi arquivado pela Justiça em maio de 2026, após o Ministério Público de Santa Catarina concluir, por meio de laudos periciais, que o animal não sofreu agressões. A investigação apontou que a morte foi em decorrência de uma infecção óssea grave e crônica, descartando o envolvimento de quatro adolescentes investigados.
A morte de Orelha, considerado um cão dócil e tratado por moradores como "mascote" da Praia Brava, teve ampla repercussão e comoveu o país.
A JUSTIFICATIVA DO PREFEITO
No projeto de lei enviado à Câmara da Serra,o prefeito argumenta que a atribuição do nome da praça não possui apenas caráter identificador, carregando também valor histórico, social e educativo.
“Ao denominar o local como “Praça Cão Orelha”, o município transforma um fato triste e revoltante em um símbolo de respeito à vida animal, reafirmando seu posicionamento contrário a qualquer forma de violência, negligência ou crueldade contra os animais”, afirmou Weverson.
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