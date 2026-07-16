Cão que fez o Brasil chorar vira nome de praça na Serra

O prefeito Weverson Meireles (PDT) sancionou o projeto de lei que denomina “Cão Orelha” a praça na rotatória localizada na Rua Dom Pedro II com a Avenida Dona Tereza Cristina, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





O espaço, muito frequentado pelos animais e seus donos, ganhou uma estrutura voltada à prática esportiva e ao bem-estar, com espaço para exercícios físicos, local para atividades com animais de estimação (pracão) e playground infantil.





“Orelha”, de aproximadamente 10 anos de idade, era um cão comunitário que vivia na região de Praia Brava, em Florianópolis (SC). O animal, em 4 janeiro deste ano, teve que ser submetido à eutanásia após ser encontrado com ferimentos graves.