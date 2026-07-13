Prefeitura no ES dá um “tapa no visual” em mais de 200 quebra-molas

A Prefeitura de Linhares está revitalizando a sinalização horizontal das vias públicas da cidade. O mutirão inclui a pintura de 218 redutores de velocidade (quebra-molas) em diversos bairros do município, com o objetivo de aumentar a segurança viária para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.





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Os serviços contemplaram 42 quebra-molas no bairro Interlagos, 25 nos bairros Palmital e São José, 13 no Shell, 22 no BNH, 12 nos bairros Conceição e Colina, 16 no Araçá, 19 no Aviso, 18 nos bairros Linhares V e Nova Esperança, três no Boa Vista, 20 no Movelar, oito nos bairros Lagoa do Meio e José Rodrigues Maciel, 12 no Três Barras, cinco no Chapadão das Palminhas e três no distrito de Farias.



