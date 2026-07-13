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Coluna Leonel Ximenes

Prefeitura no ES dá um “tapa no visual” em mais de 200 quebra-molas

Equipes do Departamento de Trânsito também estão reforçando a sinalização das ciclofaixas da cidade

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

13 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
As ciclofaixas de Linhares receberam pintura especial e ficaram mais visíveis
As ciclofaixas de Linhares receberam pintura especial e ficaram mais visíveis Felipe Reis

A Prefeitura de Linhares está revitalizando a sinalização horizontal das vias públicas da cidade. O mutirão inclui a pintura de 218 redutores de velocidade (quebra-molas) em diversos bairros do município, com o objetivo de aumentar a segurança viária para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.


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Os serviços contemplaram 42 quebra-molas no bairro Interlagos, 25 nos bairros Palmital e São José, 13 no Shell, 22 no BNH, 12 nos bairros Conceição e Colina, 16 no Araçá, 19 no Aviso, 18 nos bairros Linhares V e Nova Esperança, três no Boa Vista, 20 no Movelar, oito nos bairros Lagoa do Meio e José Rodrigues Maciel, 12 no Três Barras, cinco no Chapadão das Palminhas e três no distrito de Farias.


CICLOFAIXAS

Além da revitalização dos redutores de velocidade, as equipes do Departamento Municipal de Trânsito (Detro) também estão reforçando a sinalização das ciclofaixas da cidade. Os trabalhos já foram concluídos na Avenida Hans Schmoger, no bairro Conceição.


O diretor-geral do Detro, Eliezio Carvalho, destacou que o trabalho faz parte de um planejamento técnico para melhorar a mobilidade urbana e reduzir os riscos de acidentes. "A pintura dos quebra-molas e das ciclofaixas aumenta a visibilidade, orienta melhor os condutores e proporciona mais segurança para todos que utilizam as vias da cidade", afirmou Carvalho.


De acordo com o departamento, as ações de revitalização da sinalização horizontal continuarão nas próximas semanas, atendendo outras regiões do município conforme o cronograma de manutenção e as necessidades identificadas pelas equipes técnicas.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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