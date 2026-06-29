Cidade do ES vai inaugurar balneário de 30 mil metros quadrados para atrair turistas

Localizada em uma região distante do litoral, Pinheiros nem por isso vai deixar de ter na água sua principal atração turística. É que no dia 3 de julho será inaugurado o Balneário Municipal, o maior espaço de lazer da cidade do extremo norte do Espírito Santo.





Com área total de 30 mil metros quadrados, o complexo contará com dois quiosques para comercialização de alimentação e bebidas, um restaurante, uma praça de eventos, pista de caminhada, deck, dois playgrounds infantis, uma área pet (em instalação), uma quadra de concreto, uma quadra de areia e letreiro de contemplação.





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O lago tem 9 mil metros quadrados, capacidade para reservar até cerca de 15 mil metros cúbicos de água e será abastecido por nascentes existentes na região rural denominada Pedro Pereira.





A obra, no valor de R$ 5 milhões, foi bancada com recursos da própria prefeitura e foi iniciada em maio de 2023. Segundo o prefeito Edilson Monteiro, o Balneário Municipal terá áreas reservadas e delimitadas para banho dos frequentadores.





Para compor a paisagem do complexo, em abril passado a prefeitura instalou um grande letreiro com a tradicional inscrição “Eu amo Pinheiros”. Com 12 metros de extensão, 1,1 metro de altura e sistema de iluminação, o monumento foi instalado nas proximidades da pista de caminhada do balneário, nas imediações da Garagem Municipal.





Antes abandonado e utilizado como depósito irregular de lixo, o local onde foi instalado o balneário foi requalificado e transformado para se tornar a maior atração turística do município de cerca de 24 mil habitantes.



