Chá antes de dormir funciona? Conheça 3 opções associadas ao relaxamento

A rotina agitada, o excesso de estímulos e a dificuldade para desacelerar podem deixar o corpo e a mente em estado de alerta justamente na hora de dormir. Nesse contexto, algumas alternativas simples podem ajudar a criar um momento mais relaxante antes de ir para a cama. Entre elas, os chás se destacam por serem bebidas quentes e reconfortantes que podem fazer parte do ritual noturno e contribuir para o relaxamento do corpo.